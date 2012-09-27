اختلاف خانوادگی در مرند رنگ خون گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ "سلطان پور" در تشریح خبر فوق گفت : به دنبال گزارش مردمی به مرکز فوریت های پلیسی 110 در خصوص یک مورد درگیری خانوادگی منجر به قتل ، بلافاصله عوامل پلیس در محل حاضر شدند و پس از تحقیقات مشخص شد فردی به هویت م-ح بر اثر ضربات وارده به وسیله چاقو توسط دامادش مصدوم شده و پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده جان باخته است .

وی افزود : ضارب که از محل گریخته بود نیز پس از اطلاع از فوت پدرزنش در کلانتری حاضر شد و خود را معرفی کرد.

او در مورد چگونگی درگیری خود با مقتول گفت: که قصد کشتن پدرزنش را نداشته و برای بردن همسرش که در خانه وی بوده مراجعه کرده اما پدر همسرش مخالفت کرده و در پی مخالفت او ، با وی درگیر شده است و سپس برای ترساندن او چاقو بیرون کشیده اما ناگهان چاقو به شکم او اصابت کرده است .

فراخوان پذیرش عمومی فراگیر در مرکز آموزش همگانی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی

به همت معاونت اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی ، مرکز آموزش همگانی نیروی انتظامی در هفته ناجا افتتاح می شود .

در راستای توانمند سازی خانواده ها به مهارت های زندگی و پیشگیری از وقوع و کاهش آسیب های اجتماعی ، مرکز آموزش های همگانی پلیس آذربایجان شرقی اقدام به برگزاری دوره های مهارت های زندگی برای عموم نموده است .

این دوره در طول دو ماه به مدت 80 ساعت در ساختمان معاونت اجتماعی استان به صورت یک روز در میان و رایگان برگزار خواهد شد .

علاقمندان برای حضور در کلاسها جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 2188751 تماس حاصل نمایند .



حرکت سازمانی نیروی انتظامی به سمت بهره مندی از پلیس پاسخگو ، هوشمند و دانش بنیان است

شمسی محمد نژاد رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی امروز در نشست خبری مطبوعاتی گفت: رویکرد دانشی در ناجا از سال 72 با تاسیس سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا آغاز و در طول سالهای متمادی روند توسعه ای یافته به گونه ای که در حال حاضر 25 واحدتخصصی پژوهشی ، 33 واحد پژوهشی جغرافیایی و 5 واحد پژوهشی صنعتی در بدنه ناجا فعالیت می کنند .

وی گفت: شکل گیری حوزه های متعدد پژوهشی موجب گردید تا هر رده علاوه بر انجام تحقیق و پژوهش در حوزه خاص تخصصی یا مسائل بومی و استانی ، به اقتضای قابلیت های خاص محیطی و توان علمی موجود ، متولی انجام پژوهش در سطح ملی شده و بر همین اساس حوزه های مطالعاتی ویژه شکل گرفت .

این مقام انتظامی اظهار داشت : در این راستا با شناسایی نقاط ضعف و قوت ، فرصت ها و تهدیدهای امنیتی - انتظامی موثر بر سرمایه گذاری و همچنین بازشناسی سازمانها و نهادهای دولتی و امنیتی در ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی همراه بوده و امید است تلاشهای انجام شده موجب شکل گیری ساختار مناسبی جهت جذب و حمایت از سرمایه گذاری گردد .