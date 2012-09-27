تولید 70 هزار تن شمش روی در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی ظهر پنجشنبه در کمیته سرب و روی استان زنجان، افزود : کمیته سرب و روی در سال 88 تشکیل شد و تاکنون 16 جلسه در راستای حل مشکلات این واحدها برگزار شده است.

وی، تعداد واحدهای تحت پوشش کمیته سرب وروی را 82 واحد در کشور یاد کرد و گفت : از این تعداد 45 واحد در استان زنجان است .

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان از وجود 241 معدن در استان خبر داد و اظهار داشت : از این تعداد 173 معدن در استان دارای پروانه بهره برداری هستند .

معصومی تاکید کرد: در استان 68 معدن سلب صلاحیت شده و غیر فعال هستند و 101 معدن فعال و دارای تولید .

وی در ادامه با اشاره به وجود معادن غنی در استان زنجان افزود: در استان زنجان 29 ماده معدنی استخراج می شود .

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان یاد آور شد: در استان 19 معدن آهن، هشت معدن مس و پنج معدن سرب و روی وجود دارد که همگی دارای پروانه بهره برداری هستند .

معصومی گفت: پتانسیل تولید ذخایر مواد معدنی سالانه استان 6 میلیون و 409 هزار و 900 تن است .