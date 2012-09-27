اعتراض مرغداران به قیمت اعلامی تخم مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار

سیدفرزاد طلاکش در گفتگو با مهر، درخصوص ارزیابی قیمتهای اعلام شده برای تخم مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار، اظهارداشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای قیمت گذاری تخم مرغ، بصورت کاملا یکطرفه و بدون در نظر گرفتن خسارت صنعت تولید تخم مرغ در 5 ماهه نخست سال جاری که درحدود 325 میلیارد تومان بوده است اقدام کرده است.

به گفته وی هیچ نماینده ای از سوی این تشکل در جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین نرخ تخم مرغ حضور نداشته است.

دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ایران خاطرنشان کرد: درحال حاضر بنا برشرایط حاکم بر مسئله تامین نهاده های خوراک مرغ بویژه قیمت انواع مکمل های مصرفی و حتی نهاده های اصلی که طی چندماه گذشته رشد بی سابقه ای داشته است قیمت برآوردی هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حداقل 3050 تومان محاسبه می شود.

وی تصریح کرد: براین اساس هرقیمتی که کمتر از این نرخ میانگین تعیین شود به معنای ادامه ضرر و زیان و خسارت به تولیدکنندگان این بخش به حساب می آید.

طلاکش اضافه کرد: به نظر می رسد ستاد تنظیم بازار در اسرع وقت نسبت به اصلاح قیمت اعلام شده اقدام نماید تا بدینوسیله از ادامه شرایط بحرانی در این صنعت جلوگیری شود.



دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ایران روز گذشته درگفتگو با مهر، اعلام کرده بود که براساس ابلاغیه مورخ 28 شهریورماه ستاد تنظیم بازار، قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ شناسنامه دار درب مرغداری 2850 تومان، قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ شناسنامه دار در مراکز عمده فروشی 3000 تومان و قیمت هرشانه (درحدود 2 کیلوگرم) تخم مرغ شناسنامه دار در خرده فروشی های سطح شهر 6600 تومان تعیین شده است.