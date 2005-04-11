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۲۲ فروردین ۱۳۸۴ - ۱۰:۵۲

ميراث حوزه اصفهان منتشر شد

ميراث حوزه اصفهان به اهتمام احمد سجادي و رحيم قاسمي ، توسط مؤسسه فرهنگي مطالعاتي الزهراء در520 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر" ميراث حوزه اصفهان (دفتر اول) عنوان مجموعه اي است كه در آن به احياء متون نگاشته شده توسط عالمان اصفهاني در موضوعاتي چون فقه ، اصول ، كلام و فلسفه اهتمام شده است .

در دفتر اول اين مجموعه 9 رساله احياء شده  است . برخي از رساله هاي دفتر اول ميراث حوزه اصفهان براي اولين بار است كه به زيور طبع آراسته شده است ، از آن جمله مي توان به اجالة الفكر ، شرح خطبه شقشقيه و نجعة المرتاد اشاره نمود و برخي رساله هاي دفتر اول نيز ، چه به صورت سنگي و يا سربي و يا با تصحيح امروزي قبلا به چاپ رسيده كه از آن جمله برخي از رساله هاي مرحوم خواجوئي و رسائل ففهي علامه شفتي است .

در اين دفتر به سه موضوع كلام ، فقه و حديث پرداخته شده است كه البته شرح خطبه شقشقيه را مي توان بيشتر موضوع ادبي بر شمرد . 

مطالب دفتر اول ميراث حوزه اصفهان عبارتند از اجالة الفكر، نوشته : فاضل هندي/ تجسم الأعمال، نوشته : محقق خواجوئي/ وحدت جود، نوشته : محقق خواجوئي /  أجل محتوم ، نوشته : محقق خواجوئي /  سهو النبي ، نوشته : محقق خواجوئي/  شرح خطبه شقشقيه، نوشته : ميرزا أبوالمعالي كلباسي / رسائل فقهي (1) ، نوشته : سيد حجة الاسلام شفتي / رسائل فقهي (2)، نوشته : سيد حجة الاسلام شفتي / نجعة المرتاد، نوشته : علامه شيخ محمد رضا نجفي.

کد خبر 170653

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