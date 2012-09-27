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۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

شیخ زاده اعلام ک رد:

نقش مهم صادرات غیرنفتی در ایجاد درآمد و اشتغال سیستان و بلوچستان

نقش مهم صادرات غیرنفتی در ایجاد درآمد و اشتغال سیستان و بلوچستان

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ‌ریزی‌ استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نقش صادرات غیرنفتی در ایجاد درآمد و اشتغال، توسعه زیرساخت ‌ها و ظرفیت ‌های استان بسیار مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی شیخ ‌زاده در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر‌نفتی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مسئولین استان از هرگونه پیشنهاد در چارچوب قوانین کشور به منظور توسعه صادرات غیر نفتی استقبال نموده و از بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهند کرد.

وی با اشاره به روز ملی صادرات، بر انجام هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم این روز در سیستان و بلوچستان و قدردانی از تلاش و فعالیت صادرکنندگان تاکید کرد.

در این جلسه همچنین پیشنهاد ایجاد پایانه های صادراتی عام و تخصصی در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان مورد بررسی و با کلیات آن موافقت شد.

در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان مباحث مربوط به صادرات و ترانزیت کالا از پایانه مرزی میلک از سوی مدیران دستگاه های ذیربط مطرح و قرار شد به منظور بررسی دقیق مسائل، جلسه آتی کارگروه در محل این پایانه برگزار شود.

در این جلسه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فهرست صادر کنندگان برگزیده استانی را اعلام کرد تا در مراسم روز ملی صادرات از آنان تجلیل به عمل آید.

کد مطلب 1706561

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