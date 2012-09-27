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۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

دانشجو در جمع خبرنگاران:

قوه قضائیه پرونده روزنامه شرق را فوری و قاطعانه رسیدگی کند

قوه قضائیه پرونده روزنامه شرق را فوری و قاطعانه رسیدگی کند

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن محکومیت شدید کاریکاتور اهانت‌آمیز روزنامه شرق به رزمندگان دفاع مقدس گفت: قوه قضائیه پرونده روزنامه شرق را فوری و قاطعانه رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو، ظهر پنچشنبه در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌های سراسر کشور در جوار حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم و دانشگاهیان عاشق ارزش های دفاع مقدس هستند این سربند بسیجیان نماد عشق به امام حسین، روشنی و عشق به ابولفضل عباس و حضرت زهرا استآنها چگونه بی‌شرمانه آن را نماد تاریخی مطرح می کنند.

خوشحالی رسانه های ضد انقلاب و مستکبران از کاریکاتور سربند رزمندگان

وی ادامه داد: به محض چاپ این کاریکاتور در روزنامه رسانه های ضد انقلاب و مستکبران با خوشحالی این کاریکاتور را گزارش دادند.

وی تاکید کرد: وقتی سربند رزمندگان چشم‌بند شده، نماد تاریکی است و امیدواریم دستگاه قضایی به این مسئله فوری و قاطعانه رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: جامعه ما ولایت‌مدار و عاشق اهل بیت و ایثارگری و شهادت است و این اقدام روزنامه شرق توسط جامعه دانشگاهی محکوم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه جامعه دانشگاهی ما در تحمل‌ سختی‌ها الگو است، افزود: تهسیلات 300 میلیارد تومانی به دانشجویان پرداخت شده و بیمه تکمیلی دانشجویان برای نخستین‌بار ارائه می‌شود.

500 هزار دانشجو

 وی آمار دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه ُهای کشور را در سال جاری 500 هزار نفر دانست و افزود: در مجموع 700 تا 800 هزار نفر در سال جاری به جامعه دانشجویی افزوده شده اند.

وی از تحصیل 4 میلیون و 200 هزار نفر دانشجو در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد و افزود: دانشجویان با غیرت ما در دفاع مقدس بسیار خوب درخشیدند و در دفاع بر علیه تحریم های فعلی نیز بسیار خوب عمل کرده و می کنند.

وی با تاکید بر اینکه با تخصصی‌تر شدن آزمون، نمره آزمون دکترا در پذیرش دانشجو نیز افزایش پیدا می‌کند، گفت: آزمون دکترای نیمه‌متمرکز مجدداً مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا تخصصی‌تر شود و ضریب آزمون در پذیرش دانشجو افزایش یابد.

پذیرش 10 هزار نفر در آزمون دکتری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص آزمون دکترای نیمه‌متمرکز اظهار کرد: در این آزمون 10 هزار نفر پذیرش شدند و تکمیل ظرفیت نیز دارد.

دانشجو افزود: پیش از تصحیح نتایج آزمون حدود 7 هزار نفر پذیرش شده بودند و پس از تصحیح نیز تعداد افراد پذیرفته شده به 10 هزار نفر رسید.

کد مطلب 1706581

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