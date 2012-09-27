دیدار های جداگانه وزرای خارجه عمان ، ژاپن ،فیجی ،اسپانیا ،هلند و روسیه با صالحی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار ها نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل و فصل مسئله سوریه مورد توجه قرار گرفت .

در این گفتگو ها در باره آخرین وضعیت روابط دوجانبه ،تحولات منطقه ای ،مسائل مهم بین المللی و سایر موضوعات مورد علاقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دیدگاهها بیان شد .

در دیدار یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان مناسبات نزدیک و دوستانه تهران - مسقط با ابراز رضایت طرفین مورد توجه قرار گرفت و بر افزایش همکاریها تاکید شد .

موضوع تحولات و همکاریهای منطقه ای بویژه موضوع سوریه از دیگر محورهای مذاکرات بین دکتر صالحی و بن علوی بود و در طی این مذاکرات بر ضرورت کمک به حل و فصل و برون رفت از این مسئله ، از طریق هماهنگی بین تلاشهای مختلف در یک چارچوب سیاسی با حفظ وحدت ،یکپارچگی ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه تاکید شد .

صالحی در این ارتباط با اشاره به نتایج سفر اخیر خود به قاهره و دمشق ، پروسه برون رفت از این مسئله را توقف خشونت ،جلوگیری از ارسال سلاح به گروههای افراطی و گفتگوی میان حکومت و معارضه توصیف نمود .

طرفین در این دیدار ضرورت استمرار رایزنیهای فیمابین را مورد تاکید قرار دادند .



وزرای امور خارجه جمهوری اسامی ایران و ژاپن در یک دیدار جداگانه ضمن بررسی روابط دوجانبه و همکاریهای فیمابین پیرامون آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی از جمله مسئله هسته ای به گفتگو ،تبادل نظر و ارائه دیدگاههای خود پرداختند .



در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیجی نیز با توجه به برقراری روابط سیاسی بین دو کشور ، راههای کشف زمینه ها و ظرفیتهای متقابل همکاری در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت .

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیجی توافق کردند که کارشناسان دو کشور در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی چارچوب همکاریهای فیمابین را بررسی و تنظیم نمایند .



در دیدار وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا نیز روابط تهران - مادرید با سابقه ای مثبت و دوستانه مورد توجه قرار گرفت و پیرامون مسائل مهم منطقه ای و بین المللی از جمله سوریه ، خاورمیانه و موضوع هسته ای کشورمان رایزنی و تبادل نظر شد و دکتر صالحی بر ضرورت وحدت و یکپارچگی سوریه و جلو گیری از گسترش و رشد افراط گرائی تاکید کرد .

گفتگو پیرامون بحران اقتصادی در اروپا و بررسی همکاریهای اقتصادی بین تهران - مادرید از جمله در حوزه های انرژی ،تجارت ارتباطات و سرمایه گذاری مشترک از دیگر موضوعات مذاکرات دو وزیر بود .



وزرای امور خارجه ایران و هلند نیز در یک دیدار جداگانه روابط دو کشور و تحولات منطقه بویژه سوریه را مورد بررسی قرار دادند .

طرفین ضمن ابراز رضایت از روند مناسبات دو کشور و گفتگوهای جامع دو کشور بر ادامه این گفتگوها تاکید کردند .

اضافه می شود در این دیدارها نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل و فصل مسئله سوریه و تحرکات و اقدامات کشورمان مورد توجه مقامات کشورها قرار داشت .



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بعنوان رئیس جنبش عدم تعهد در چارچوب ملاقات وزرای امور خارجه تروئیکای جنبش عدم تعهد با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرد

در این دیدار طرفین دیدگاههای خود را در خصوص مسائل مهم منطقه ای و بین المللی و چالشهای موجود و پیش رو بیان کرده و بر نقش مهم و تاثیرگذار عدم تعهد در معادلات بین المللی تاکید کردند .