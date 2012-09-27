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۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

میرشکار:

سیستان و بلوچستان از ظرفیت بالایی در صنایع دامی برخوردار است

سیستان و بلوچستان از ظرفیت بالایی در صنایع دامی برخوردار است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: این استان در زمینه صنایع مرتبط به دام از ظرفیت بالایی در سطح کشور برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر میرشکار در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار سیستان و بلوچستان که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: 35 واحد صنعتی بسته بندی گوشت با ظرفیت بسته بندی هزارو358 لاشه در روز، در استان موجود است.

وی گفت: 9 واحد صنعتی کشتارگاهی با کشتار روزانه چهار هزارو 300 راس دام و 810 راس دام سنگین نقش آفرینی تاثیر گذاری را در زمینه اشتغال و اقتصاد و تامین نیاز پروتئینی کشور ایفا می نماید که در این زمینه سیستان و بلوچستان را به یکی از قطب های مهم تولید گوشت قرمز کشور به جهت تنظیم بازار تبدیل کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان داشت: صدور 187 مجوز پرواربندی با ظرفیت 50 هزار راس دام و هزار واحد سنتی پروار بندی نیز منابع مناسبی را جهت تولید گوشت و تامین بازار استان و کشور دارند و هم اکنون صنایع دامی در منطقه شرایط بسیار مناسب و ظرفیت بالایی را داراست.

وی گفت: سیستان و بلوچستان در زمینه تامین گوشت شتر نیز پتانسیل بالقوه ای دارد و حدود 80 هزار نفر شتر هم اکنون در استان وجود دارد.

کد مطلب 1706606

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