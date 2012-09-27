دفاع مقدس سبب فروپاشی ابهت شرق و غرب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رسولی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری افزود: جنگ ما یک بیداری برای کشورهای اسلامی همچون پاکستان ، اردن ، لیبی ، بحرین ، مصر بود و به آنها نشان داد که می توان با دست خالی هم در مقابل زیاده خواهی و زورگویی های غرب و به ویژه آمریکا ایستادگی کرد.



وی اضافه کرد: دفاع مقدس یادآور ایثار و شجاعت و قدرت ملت شهید پرور ایران اسلامی است که با هیچ قلم و روایتی قابل توصیف نیست.



وی افزود: در هفته دفاع مقدس 55 برنامه متنوع فرهنگی و دینی در سطح شهرستان نوشهر و حوزه های مقاومت این شهرستان برگزار که 29 برنامه در سطح شهرستان و 26 برنامه در حوزه های بسیج مقاومت به اجرا در آمد.



رسولی بیان داشت: آذین بندی، سنگر سازی ، ادارات و نهادها و سازمانها و تبلیغات میدانی و نصب بنر و پارچه نویسی در پاساژها و مکانهای پرتردد در سطح شهرستان نوشهر نیز انجام شد.



وی گفت: شاید پرسیده شود که ملت ما از چه چیزی دفاع کرد که باید بگوییم ملت ایران از اسلام، آرمانها و دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی دفاع کرد.



فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج نوشهر، به رمز پیروزی رزمندگان در دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: رمز پیروزی رزمندگان و ملت بزرگ ایران اسلامی در دفاع مقدس در سایه ایمان و معنویت و توکل و اعتقاد به خدا و داشتن انسجام ، اتحاد و برادری و همدلی بود.



وی به دستاوردهای هشت دفاع مقدس برای ایران اسلامی پرداخت وافزود: قدرتمند شدن نیروهای دریایی ، هوایی و زمینی جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان از دستاوردهای مهم جنگ است.



وی ادامه داد: جنگ ما ، جنگ فقر و غنا بود اما تاثیرات دفاع مقدس بر روی ملت ما این بود که آنها را آب دیده کرد و امروز ملت بزرگ ایران پس از 33 سال همچنان در مقابل تحریمها ایستاده اند و مقاومت می کنند.