تونل دوقلوی شیبلی تا پایان ماه جاری مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،در اطلاعیه امروز پنجشنبه اداره کل راه و شهرسازی این تونل ها به دلیل اجرای عملیات روشنایی و تهویه تونل های مزبور اعلام شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: تونل باند رفت آزاد راه تبریز- زنجان از هشتم تا 18 مهر ماه و تونل باند برگشت از 20 تا 30 مهر ماه جاری مسدود بوده و تردد در آنها میسر نخواهد بود.
افتتاح نخستین عکس موزه شهدا در تبریز
نخستین عکس موزه شهداء کشور با حضور مشاور و دستیار عالی فرماندهی معظم کل قوا گشایش یافت .
سرلشگر پاسدار یحیی رحیم صفوی در آئین گشایش این مجموعه ارزشی و منحصر به فرد طی سخنانی ، اقدام شهرداری تبریز در راهاندازی این موزه را ماندگار و بینظیر دانست .
وی که به همراه شهردار تبریز از نخستین عکس موزه شهداء کشور در فرهنگسرای الغدیر بازدید میکرد، این اقدام شهرداری تبریز را اقدامی ماندگار و ارزشمند در راستای فرهنگسازی و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و اقدام عملی در پاسداشت مقام شامخ شهداء ارزیابی کرد.
برگزاری یادواره شهدای گرانقدر منطقه ولیعصر(عج) تبریز
همزمان با شب میلاد ثامن الحجج ، حضرت علی بن موسیالرضا (ع) و نیز هفته دفاع مقدس ، یادواره شهدای گرانقدر منطقه ولیعصر(عج) تبریز در مسجد الصادق این شهرک برگزار میشود.
این یادواره در ادامه برگزاری سلسله یادوارههای شهدای محلات مختلف تبریز در دستور کار شهرداری قرار گرفته و شامگاه امروز و همزمان با نماز مغرب و عشاء با حضور مهندس نوین شهردار تبریز ، فرماندهان ، رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس ، خانوادههای ایثارگران و شهداء، قشرهای مختلف مردم و جمعی دیگر از مسوولان در مسجد الصادق شهرک ولیعصر (عج) تبریز برگزار خواهد شد.
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