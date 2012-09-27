تونل دوقلوی شیبلی تا پایان ماه جاری مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،در اطلاعیه امروز پنجشنبه اداره کل راه و شهرسازی این تونل ها به دلیل اجرای عملیات روشنایی و تهویه تونل های مزبور اعلام شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تونل باند رفت آزاد راه تبریز- زنجان از هشتم تا 18 مهر ماه و تونل باند برگشت از 20 تا 30 مهر ماه جاری مسدود بوده و تردد در آنها میسر نخواهد بود.

افتتاح نخستین عکس موزه شهدا در تبریز



نخستین عکس ‌موزه شهداء کشور با حضور مشاور و دستیار عالی فرماندهی معظم کل قوا گشایش یافت .



سرلشگر پاسدار یحیی رحیم صفوی در آئین گشایش این مجموعه ارزشی و منحصر به فرد طی سخنانی ، اقدام شهرداری تبریز در راه‌اندازی این موزه را ماندگار و بی‌نظیر دانست .

وی که به همراه شهردار تبریز از نخستین عکس موزه شهداء کشور در فرهنگسرای الغدیر بازدید می‌کرد، این اقدام شهرداری تبریز را اقدامی ماندگار و ارزشمند در راستای فرهنگ‌سازی و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و اقدام عملی در پاسداشت مقام شامخ شهداء ارزیابی کرد.

برگزاری یادواره شهدای گرانقدر منطقه ولی‌عصر(عج) تبریز



همزمان با شب میلاد ثامن الحجج ، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) و نیز هفته دفاع مقدس ، یادواره شهدای گرانقدر منطقه ولی‌عصر‌(عج) تبریز در مسجد الصادق این شهرک برگزار می‌شود.

این یادواره در ادامه برگزاری سلسله‌ یادواره‌های شهدای محلات مختلف تبریز در دستور کار شهرداری قرار گرفته و شامگاه امروز و همزمان با نماز مغرب و عشاء با حضور مهندس نوین شهردار تبریز ، فرماندهان ، رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس ، خانواده‌های ایثارگران و شهداء، قشرهای مختلف مردم و جمعی دیگر از مسوولان در مسجد الصادق شهرک ولی‌عصر (عج) تبریز برگزار خواهد شد.