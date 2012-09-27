به گزارش خبرنگار مهر، سید افضل شامی ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از ضریح جدید و مطهر امام حسین(ع) که در سالن همایش مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد، در سخنانی با تبریک ایام دهه کرامت اظهارداشت: امام راضا(ع) و حضرت معصومه(س) نقش مهمی در پایه گذاری معارف اسلامی و تعمیق آن در ایران داشتند.



وی با تقدیر از تلاش همه دست اندرکاران ساخت ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) اظهار داشت: بین ملت‌های ایران و عراق مشترکات فراوانی وجود دارد که امیدواریم ساخت این ضریح ارتباط بین دو کشو را گسترش دهد.



قائم مقام تولیت امام حسین(ع) عنوان کرد: دو کشور در خصوص اعزام کاروان‌های زیارتی ارتباط خوبی دارند که امیدواریم مشارکت در بازسازی اماکن متبرکه در عراق گسترش یابد.



وی قم را حرم اهل بیت(ع) دانست و افزود: ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که امروز ما اتمام این اثر هنری ممتاز را جشن می‌گیریم.



سید افضل شامی ادامه داد: تولیت حرم امام حسین(ع) از نظام ایران و به خصوص از هیئت امنای ساخت صریح به خاطر این اقدام ارزشمند و همه مردم ایران که با کمک‌هایم مادی و معنوی خود در این امر مشارکت داشتند سپاسگزاری می‌کند.

