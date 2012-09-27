به گزارش خبرنگار مهر، سید افضل شامی ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از ضریح جدید و مطهر امام حسین(ع) که در سالن همایش مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد، در سخنانی با تبریک ایام دهه کرامت اظهارداشت: امام راضا(ع) و حضرت معصومه(س) نقش مهمی در پایه گذاری معارف اسلامی و تعمیق آن در ایران داشتند.
وی با تقدیر از تلاش همه دست اندرکاران ساخت ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) اظهار داشت: بین ملتهای ایران و عراق مشترکات فراوانی وجود دارد که امیدواریم ساخت این ضریح ارتباط بین دو کشو را گسترش دهد.
قائم مقام تولیت امام حسین(ع) عنوان کرد: دو کشور در خصوص اعزام کاروانهای زیارتی ارتباط خوبی دارند که امیدواریم مشارکت در بازسازی اماکن متبرکه در عراق گسترش یابد.
وی قم را حرم اهل بیت(ع) دانست و افزود: ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که امروز ما اتمام این اثر هنری ممتاز را جشن میگیریم.
سید افضل شامی ادامه داد: تولیت حرم امام حسین(ع) از نظام ایران و به خصوص از هیئت امنای ساخت صریح به خاطر این اقدام ارزشمند و همه مردم ایران که با کمکهایم مادی و معنوی خود در این امر مشارکت داشتند سپاسگزاری میکند.
سید افضل شامی عنوان کرد:
ضریح جدید مطهر امام حسین(ع) دارای ویژگیهای منحصر به فردی است
قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام تولیت امام حسین (ع) گفت: ضریح جدید مطهر امام حسین (ع) دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که امروز ما اتمام این اثر هنری ممتاز را جشن میگیریم.
به گزارش خبرنگار مهر، سید افضل شامی ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از ضریح جدید و مطهر امام حسین(ع) که در سالن همایش مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد، در سخنانی با تبریک ایام دهه کرامت اظهارداشت: امام راضا(ع) و حضرت معصومه(س) نقش مهمی در پایه گذاری معارف اسلامی و تعمیق آن در ایران داشتند.
نظر شما