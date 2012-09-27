به گزارش خبرگزاری مهر، سید افشین صفوی افزود: روند توسعه باغات زیتون در استان کرمانشاه از سال 1372 با سطحی معادل سه هکتار در روستای هیروی از توابع شهرستان پاوه شروع شد و در حال حاضر این سطح به هزار و 550 هکتار رسیده است.

وی در خصوص پیشینه زیتون درکرمانشاه گفت: با توجه به تک درختان و توده های کوچک جنگلی زیتون در استان، بی شک می توان استان کرمانشاه را یکی از خاستگاه های زیتون در ایران دانست که گاها عمر آنها به بیش از هزار سال قبل می رسد.

صفوی تصریح کرد: شهرستان های دالاهو، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، ثلاث باباجانی، پاوه و کرمانشاه به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت زیتون در کرمانشاه را به خود اختصاص داده اند.

مدیرباغبانی استان کرمانشاه با بیان اینکه حدود 165 هکتار از باغات زیتون استان تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار هستند افزود: میزان تولید روغن زیتون استان 100 تن و میزان تولید کنسرو استان 500 تن است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون دو واحد روغن کشی به ظرفیت هزار و 100 تن در شهرستان کرمانشاه وجود دارد و مقرر شده دو واحد دیگر در شهرستانهای دالاهو و سرپل ذهاب جهت کنسرو گیری احداث گردد.

وی در ادامه سرانه مصرف روغن زیتون در دنیا را 500 گرم عنوان و گفت: این رقم در کشور 150 گرم و در استان کرمانشاه تنها پنج گرم است، وی همچنین سرانه مصرف کنسرو زیتون در جهان را 245 گرم، در ایران 300 گرم و در استان کرمانشاه 10 گرم است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کرمانشاه عدم شناخت جامعه روستایی و شهری از زیتون و عدم فرهنگ استفاده از فرآورده های زیتون در سبد خانوار، پایین بودن در آمد اکثر خانوارهای جامعه روستایی و شهری در نتیجه عدم توان مالی جهت استفاده روغن زیتون بعنوان روغن خوراکی و بالا بودن قیمت روغن زیتون در مقایسه با سایر روغن های نباتی بخصوص روغن جامد را از جمله علل پایین بودن سرانه مصرف زیتون در استان کرمانشاه قلمداد کرد.

وی زمان طولانی برای به ثمر رسیدن اقتصادی این محصول در مقایسه با بعضی از محصولات باغبانی و مدت زمان طولانی برای رسیدگی این محصول جهت روغن کشی در مقایسه با بعضی از محصولات باغبانی را از دیگر موانع پیش روی توسعه تولید این محصول دانست.

صفوی با اشاره به برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان برای توسعه تولید زیتون در استان، عنوان کرد: تهیه و تولید نهال استاندارد زیتون، توسعه و احداث باغات مادری و سازگاری در دو شهرستان زیتون خیز، احداث و راه اندازی ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو، ارتقا دانش فنی کارشناسان و بهره برداران، توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با این بخش، انجام مطالعه جهت مکان یابی توسعه و چشم انداز این محصول در آینده از جمله برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در راستای توسعه این محصول است.

گفتنی است هم اکنون زیتون در 40 کشور دنیا که 25 کشور آن صاحب مقام هستند کشت می شود و در ایران نیز در 26 استان کشت می شود.

