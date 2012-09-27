جرایم خشن در جامعه کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های استان همدان سه مسئله امنیت، عدالت و آسایش را از نیامندهای زندگی بشریت برشمرد و افزود: برای داشتن زندگی آرام و رسیدن به کمال امنیت نیاز است.

وی ادامه داد: مجموعه قوه قضائیه در میدان تأمین امنیت مردم سهم قابل توجه و انکارناپذیری دارند که موجبات امنیت پایدار را در کشور را فراهم آوردند و سازمان زندان ها نیز از اجزا قوه قضائیه به حساب می آیند .

وی عدالت و رسیدگی عادلانه پرونده های قضایی را فعالیت های اصلی قوه قضائیه برشمرد و افزود: برخورد عادلانه و قاطعانه با اشرار، قاتلان و کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می انداختند که در دوره جدید با اهتمام بیشتری انجام می شود .

مدیرکل زندان های کشور با بیان اینکه امروز اجرای عدالت در مجموعه قضایی با اهمیت بیشتری پیگیری می شود، اضافه کرد: در پاسخ به خواست عمومی مردم و انتظارات آحاد جامعه برخورد با عناصر دانه درشت و مفاسد اقتصادی قوه قضائیه جدی است .

وی اظهار داشت: قوه قضائیه در مقام عدالت و اجرای قانون هیچگونه خط قرمزی را نمی شناسد و برخورد عادلانه طبق مقررات را همیشه در اجرای حکم خود لحاظ می دارد .

اسماعیلی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه امروز پاسخگوی نیاز به حق مردم ولایت مدار و دلسوز کشور است، افزود: نقشی که قوه قضائیه در امنیت و اهتمام عدالت ایفا کرده است در آسایش مردم اثرگذار است .

وی عنوان کرد: سازمان زندان ها مسئولیت نگهداری از کسانی را دارند که آزادی آنها می تواند امنیت دیگر شهروندان را به خطر بیاندازد .

وی ادامه داد: محکومانی که سرقت مسلحانه انجام دادند و یا مرتکب به قاچاق مواد مخدر شده اند و با احکامی چون حبس ابد روانه زندان شدند به تشخیص قوه قضائیه نباید آزاد باشند و سازمان زندان ها باید جمعی از متجاوزان به نوامیس مردم، کلاهبردان و سارقانی را نگهداری کنند که یکی یکی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند .

مدیرکل زندان های کشور در رابطه با تودیع و معارفه اظهار داشت: تودیع و معارفه ها همیشه در سه قالب صورت گیرد، گاهی مدیری به علت عدم رضایت از فعالیت آن عزل و برکنار می شود و مدیر جدید منصوب می شود .

وی ادامه داد: گاهی به جهت تغییر مدیریت و تغییر حوزه مدیریت و گاهی اوقات به علت فرا رسیدن سن بازنشستگی و پایان دوران موفق خدمت گذاری مراسم تودیع و معارفه برگزار می شود .

وی یادآور شد: کریم ملکی (مدیرکل سابق زندان های استان همدان) در زمانی که در استان کردستان خدمت می کردند متقاضی بازنشستگی شدند که به پیشنهاد بنده دوران آخر خدمت را در شهر و دیار خود گذراند تا اینکه بعد از 34 سال بر مبنای تدابیر سازمانی امروز رسما بازنشسته شد .

اسماعیلی با بیان اینکه جمعی از نیروهای ارزشی سازمان زندان ها در سال های اول انقلاب به جرگه خدمتی متصل شدند، افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مجموعه مدیریتی سازمان به بازنشستگی نائل می شوند که با فاصله های زمانی مناسب این امر انجام و مدیرانی که تربیت یافته به دست خودشان جایگیزین مدیران سابق خواهند شد .

وی در معرفی "حسن محمدیاری" مدیرکل جدید زندان های استان همدان گفت: این مدیر توانمند تجربیاتی در حوزه زندانبانی، معاونت امور زندان های آذربایجان شرقی و حفاظت اطلاعات این استان دارد و دارای تحصیلات عالیه در حوزه زندانبانی و نگهداری از زندانیان هستند .

مدیرکل زندان های کشور به عنوان نکته پایانی سخنان خود اظهار داشت: رسالت و مأموریت ما تنها نگهداری زندانی نیست بلکه اصلاح و تربیت و بازپروری زندانی ها بر اساس الگوهای و آموزه های دینی و قرآنی از مهمترین وظایف ما است .

وی افزود: بهسازی و توسعه، امنیت و انضباط و سالم سازی از وظایف اصلی امور زندان ها است .

در این مراسم از خدمات "کریم ملکی" مدیرکل سابق زندان های استان همدان قدرانی و "حسن محمدیاری" به عنوان مدیرکل جدید زندان های استان همدان معرفی شد .