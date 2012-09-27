جرایم خشن در جامعه کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های استان همدان سه مسئله امنیت، عدالت و آسایش را از نیامندهای زندگی بشریت برشمرد و افزود: برای داشتن زندگی آرام و رسیدن به کمال امنیت نیاز است.
وی ادامه داد: مجموعه قوه قضائیه در میدان تأمین امنیت مردم سهم قابل توجه و انکارناپذیری دارند که موجبات امنیت پایدار را در کشور را فراهم آوردند و سازمان زندان ها نیز از اجزا قوه قضائیه به حساب می آیند.
وی عدالت و رسیدگی عادلانه پرونده های قضایی را فعالیت های اصلی قوه قضائیه برشمرد و افزود: برخورد عادلانه و قاطعانه با اشرار، قاتلان و کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می انداختند که در دوره جدید با اهتمام بیشتری انجام می شود.
مدیرکل زندان های کشور با بیان اینکه امروز اجرای عدالت در مجموعه قضایی با اهمیت بیشتری پیگیری می شود، اضافه کرد: در پاسخ به خواست عمومی مردم و انتظارات آحاد جامعه برخورد با عناصر دانه درشت و مفاسد اقتصادی قوه قضائیه جدی است.
وی اظهار داشت: قوه قضائیه در مقام عدالت و اجرای قانون هیچگونه خط قرمزی را نمی شناسد و برخورد عادلانه طبق مقررات را همیشه در اجرای حکم خود لحاظ می دارد.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه امروز پاسخگوی نیاز به حق مردم ولایت مدار و دلسوز کشور است، افزود: نقشی که قوه قضائیه در امنیت و اهتمام عدالت ایفا کرده است در آسایش مردم اثرگذار است.
وی عنوان کرد: سازمان زندان ها مسئولیت نگهداری از کسانی را دارند که آزادی آنها می تواند امنیت دیگر شهروندان را به خطر بیاندازد.
وی ادامه داد: محکومانی که سرقت مسلحانه انجام دادند و یا مرتکب به قاچاق مواد مخدر شده اند و با احکامی چون حبس ابد روانه زندان شدند به تشخیص قوه قضائیه نباید آزاد باشند و سازمان زندان ها باید جمعی از متجاوزان به نوامیس مردم، کلاهبردان و سارقانی را نگهداری کنند که یکی یکی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
مدیرکل زندان های کشور در رابطه با تودیع و معارفه اظهار داشت: تودیع و معارفه ها همیشه در سه قالب صورت گیرد، گاهی مدیری به علت عدم رضایت از فعالیت آن عزل و برکنار می شود و مدیر جدید منصوب می شود.
وی ادامه داد: گاهی به جهت تغییر مدیریت و تغییر حوزه مدیریت و گاهی اوقات به علت فرا رسیدن سن بازنشستگی و پایان دوران موفق خدمت گذاری مراسم تودیع و معارفه برگزار می شود.
وی یادآور شد: کریم ملکی (مدیرکل سابق زندان های استان همدان) در زمانی که در استان کردستان خدمت می کردند متقاضی بازنشستگی شدند که به پیشنهاد بنده دوران آخر خدمت را در شهر و دیار خود گذراند تا اینکه بعد از 34 سال بر مبنای تدابیر سازمانی امروز رسما بازنشسته شد.
اسماعیلی با بیان اینکه جمعی از نیروهای ارزشی سازمان زندان ها در سال های اول انقلاب به جرگه خدمتی متصل شدند، افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مجموعه مدیریتی سازمان به بازنشستگی نائل می شوند که با فاصله های زمانی مناسب این امر انجام و مدیرانی که تربیت یافته به دست خودشان جایگیزین مدیران سابق خواهند شد.
وی در معرفی "حسن محمدیاری" مدیرکل جدید زندان های استان همدان گفت: این مدیر توانمند تجربیاتی در حوزه زندانبانی، معاونت امور زندان های آذربایجان شرقی و حفاظت اطلاعات این استان دارد و دارای تحصیلات عالیه در حوزه زندانبانی و نگهداری از زندانیان هستند.
مدیرکل زندان های کشور به عنوان نکته پایانی سخنان خود اظهار داشت: رسالت و مأموریت ما تنها نگهداری زندانی نیست بلکه اصلاح و تربیت و بازپروری زندانی ها بر اساس الگوهای و آموزه های دینی و قرآنی از مهمترین وظایف ما است.
وی افزود: بهسازی و توسعه، امنیت و انضباط و سالم سازی از وظایف اصلی امور زندان ها است.
در این مراسم از خدمات "کریم ملکی" مدیرکل سابق زندان های استان همدان قدرانی و "حسن محمدیاری" به عنوان مدیرکل جدید زندان های استان همدان معرفی شد.
همچنین ساختمان بازداشتگاه موقت همدان و بازداشتگاه انجمن حمایت از زندانیان همدان توسط مدیرکل زندان های کشور بهره برداری شد.
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