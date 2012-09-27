بودجه جاری زندانهای همدان 105 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ملکی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های استان همدان در تشریح عملکرد سه سالانه آخر مدیریت خود در همدان اظهار داشت: با توجه به تعامل بوجود آمده برای رفع کمبود بودجه، افزایش 105 درصدی در بودجه جاری و 410 درصدی در بودجه عمرانی نسبت به سال 88 مشهود است.

وی با بیان اینکه تاکنون 193 نفر به پیکره اضافه و 25 نفر از پرسنل تبدیل وضعیت شدند، افزود: به منظور ارتقا انگیزه خدمتی پرسنل نیز حقوق پرسنل قراردادی، پیمانی و رسمی به میزان 75 درصد نسبت به سال 88 افزایش پیدا کرد و همچنین 40 میلیون ریال در پایان سال 90 برای رفاهیا و اضافه کار پرسنل پرداخت شد.

ملکی در خصوص فعالیت های عمرانی سازمان زندان های استان همدان گفت: تکمیل و تجهیز اولین بازداشتگاه موقت همدان، احداث ساختمان ستاد اداره کل زندان های استان، بهره برداری از بند مستقل نظامیان با نوآوری جدید، احداث ساختمان انجمن حمایت از زندانیان بعد از 45 سال را از جمله پروژه های عمرانی انجام شده در سازمان زندان های استان همدان است.

وی تأکید کرد: بیشترین تراکم جمعیتی جرایم استان همدان در مرکز استان است که بر این اساس بیشترین فعالیت ها در زندان مرکزی صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: افزایش ضریب امنیتی زندان مرکزی همدان که فرارهای دسته جمعی در آن صورت می رفت با احداث دیوار امنیتی به متراژ هزار و 100 متر و ارتفاع 55 متر این مشکل را رفع کرده که تاکنون 95 درصد دیوار کشیده شده است.

مدیرکل سابق زندان های استان همدان درباره زندان شهرستان تویسرکان نیز اظهار داشت: احداث مجتمع فرهنگی و هنری، احداث هواخوری مددجویان، تغییر و تعمیر محل آشپزخانه، تعمیرات موتورخانه، راه اندازی بند عمومی از جمله فعالیت های عمرانی است که در زندان تویسرکان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان ملایر با توجه به تراکم بیش از حد زندانیان، زندان جدید در حال احداث است که تاکنون 72 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: بازسازی و نوسازی سالن ملاقات، پیش ملاقات و کریدور نیز در زندان ملایر صورت گرفته است.

ملکی یادآور شد: به منظور احداث دیوار امنیتی در پیرامون محوطه اردوگاه کاردرمانی نیز چهار هزار متر فضای نگهداری از استانداری تحویل شده و تأسیسات زیربنایی نیز بازسازی شده است.

وی اضافه کرد: برای کانون اصلاح و تربیت نیز با حفر یک حلقه چاه آب شرب تأمین شده است و حوضچه پرورش ماهی برای آشناسازی زندانیان با مراحل کسب و کار احداث شده است.

وی اظهار داشت: در سال 88 میزان فضای نگهداری زندانیان 24 هزار و 600 مترمربع بود که در سال جاری به 33 هزار و 200 متر افزایش یافته است.

مدیرکل سابق زندان های استان همدان درباره تدوین برنامه های فرهنگی و قرآنی زندانیان گفت: شرکت هزار و 999 نفر در طرح قرآنی 1446، ختم چهار هزار و 220 مرتبه ای قرآن کریم در ماه رمضان سال جاری، کسب رتبه اول اقامه نماز در سال گذشته و پذیرش 19 نفر از زندانیان در دانشگاه جامع علمی و کاربردی همدان از جمله برنامه های فرهنگی سازمان است.

وی درمان نگهدارنده 950 نفر در ماه در زندان های تابعه با متادون، سم زدایی دو هزار و 500 نفر از مددجویان با متادون را از جمله خدمات درمانی سازمان زندان های استان همدان برشمرد.

وی احداث پنج کلینیک مثلثی برای بند نسوان زندان مرکزی و تابعه، اجرای موفقیت آمیز طرح آموزش همسانان در خصوص ایدز و ماده محرک مواد مخدر را از دیگر خدمات بهداشتی و درمانی عنوان کرد.

ملکی یادآور شد: برای نخستین بار کلینیک ترک دخانیات در زندان های تابعه راه اندازی شده است و ترک سیگار به شیوه های علمی با استفاده از آدامس نیکوتین مدنظر قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: بیش از 56 هزار نفر از زندانیان به مراجع قضایی و خدمات درمانی اعزام شدند که هیچ گونه فراری صورت نگرفته است.