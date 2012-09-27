به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اسفنانی ظهر پنج شنبه در برنامه اجلاس شورای اسلامی استان با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه خدمات و امکانات در شهر‌ها و روستا‌ها اظهار داشت: در حال حاضر در برخی از زمان‌ها تصور می‌شود که بودجه به صورت عادلانه به تمام شهر‌ها اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه در مرحله اجرا مشاهده می‌شود که بودجه‌ها به صورت منطقی توزیع نشده است، اضافه کرد: درصدد هستیم که نگاه مسئولان را در راستای اختصاص اعتبارات لازم به این استان تغییر بدهیم و بودجه و اعتبارات باید به صورت منطقی و عادلانه به اصفهان اختصاص یابد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: توزیع عادلانه بودجه و امکانات به روستا‌ها و شهر‌ها اگر چه ضروری است اما منطقی نیز باید باشد.

وی با اشاره به اینکه در کنار تمام کاستی‌ها و کمبود‌ها دستاورد‌ها و موفقیت‌های بسیاری در هر شهر و شهرستان وجود دارد، افزود: مسئولان شهری همیشه نباید تنها به طرح انتقادات و گلایه‌های خود بپردازند و مطرح شدن دستاورد‌های هر شهرستان سبب معرفی فعالیت‌های صورت گرفته به مردم می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بیان گلایه‌مندی‌ها و کاستی‌ها و کمبود‌ها در شهر‌ها تنها سبب افزایش روحیه نا‌امیدی و دلسردی در میان مسئولان می‌شود، تصریح کرد: نگاه منتقدانه خوب است، اما منتقدانه شدن دیدگاه‌ها تنها سبب بی‌توجهی به رشد و پیشرفت شهر‌ها می‌شود.

اسفنانی با بیان اینکه اگر چه در حال حاضر کشور در گیر جنگ نظامی، هوایی، دریایی و زمینی با دشمن نیستم اما فضای حاکم بر کشور کم‌تر از یک جنگ نیست، افزود: در حال حاضر قبول مسئولیت در هر کاری به ایثار و گذشت رزمندگان هشت سال دوران دفاع مقدس نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه تمام مسئولان شهر و استان نیز باید با دیدگاه ایثار‌گرانه در راستای رشد و پیشرفت در بخش‌های مختلف حرکت کنند، تاکید کرد: دیدگاه حاکم بر کشور نسبت به استان اصفهان به یک آسیب برای این استان تبدیل شده است.