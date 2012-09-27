نرخ بیکاری در شهرستان مبارکه دو رقمی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اکبری ظهر پنج شنبه در کمیسیون‌های تخصصی شورا‌های شهر استان با بیان اینکه در حال حاضر تفکر برخوردار بودن استان اصفهان در سطح کشور وجود دارد، اظهار داشت: همچنین این تفکر نیز در سطح استان نسبت به شهرستان مبارکه وجود دارد و کم‌ترین اعتبارات به مبارکه اختصاص داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کل بودجه این شهرستان در سال گذشته از محل تملک دارایی‌ها تنها پنج میلیارد تومان بوده است، اضافه کرد: شهرستان مبارکه با وجود برخورداری از واحد‌های صنعتی بسیار یکی از شهرستان‌های محروم استان به شمار می‌رود.

عضو شورای اسلامی زیبا‌شهر مبارکه با اشاره به اینکه پساب فاضلاب شهرستان مبارکه به عنوان یکی از مشکلات زیبا‌شهر پس از 20 سال هنوز برطرف نشده است، بیان داشت: آلودگی‌های ناشی از واحد‌های صنعتی یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در این شهرستان است و این آلودگی‌ها مشکلات بسیاری را برای مردم مبارکه در بر دارد.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر بیماری ام اس در شهرستان مبارکه افزود: مشکلات ناشی از آلاینده‌های واحد‌های صنعتی سبب بروز بیماری‌های بسیاری در شهرستان مبارکه شده است.

اکبری تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان مبارکه از افزایش نرخ بیکاری رنج می‌برد و نرخ بیکاری در این شهرستان دو رقمی است.

وی تاکید کرد: همچنین تردد ماشین‌های سنگین و کامیون‌ها در شهرستان مبارکه یکی دیگر از مشکلات موجود در این شهرستان است که مسئولان باید با برنامه‌ریزی مدون به فکر ساماندهی این وضعیت باشند.