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۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

10 واحد گوشتی340هزار قطعه ای در شهرستان طارم کلنگ زنی شد

10 واحد گوشتی340هزار قطعه ای در شهرستان طارم کلنگ زنی شد

طارم - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس کلنگ احداث 10واحد مرغداری گوشتی با حضور مسئولان استان زنجان به زمین زده شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد  کشاورزی  شهرستان طارم گفت:همزمان  با رشد جمعیت در دهه های اخیرمتعاقت  ان افزایش نیاز به مواد غذایی پروتئینی بخصوص پروتئین حیوانی در جوامع بشری راههای مختلفی جهت تامین این نیاز ها به کار برده شده است که از ان جمله می توان به پرورش طیور صنعتی به علت قابلیت پرورش متراکم وهمینطور میزان رشد بالا وضریب تبدیل مناسب آن اشاره کرد.

مسعود  افزود: برای رسیدن به این هدف در ششمین روز از هفته دفاع مقدس کلنگ احداث 16واحد طیور صنعتی بطور   همزمان در شهرستان طارم به  زمین زده می شود.

وی ادامه داد:  در این عملیات توسعه ای بخش کشاورزی,تعداد 490 هزار قطعه مرغ گوشتی پنج هزار قطعه بوقلمون گوشتی به ظرفیت واحد های پرورش  طیور صنعتی شهرستان طارم افزوده می شود ودر این راستا سالانه سه هزار و 600 تن گوشت سفید تولید وبرای 106نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاد می شود که شاهد شکوفایی هر چه بیشتر  اقتصاد منطقه خواهیم بودجمع سرمایه گذااری 15 هزار و 100 میلیون ریال است.

کد مطلب 1706670

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