10 واحد گوشتی340هزار قطعه ای در شهرستان طارم کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت:همزمان با رشد جمعیت در دهه های اخیرمتعاقت ان افزایش نیاز به مواد غذایی پروتئینی بخصوص پروتئین حیوانی در جوامع بشری راههای مختلفی جهت تامین این نیاز ها به کار برده شده است که از ان جمله می توان به پرورش طیور صنعتی به علت قابلیت پرورش متراکم وهمینطور میزان رشد بالا وضریب تبدیل مناسب آن اشاره کرد.

مسعود افزود: برای رسیدن به این هدف در ششمین روز از هفته دفاع مقدس کلنگ احداث 16واحد طیور صنعتی بطور همزمان در شهرستان طارم به زمین زده می شود.

وی ادامه داد: در این عملیات توسعه ای بخش کشاورزی,تعداد 490 هزار قطعه مرغ گوشتی پنج هزار قطعه بوقلمون گوشتی به ظرفیت واحد های پرورش طیور صنعتی شهرستان طارم افزوده می شود ودر این راستا سالانه سه هزار و 600 تن گوشت سفید تولید وبرای 106نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاد می شود که شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد منطقه خواهیم بودجمع سرمایه گذااری 15 هزار و 100 میلیون ریال است.