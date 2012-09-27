2000 پروژه عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقرپور بعدازظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان افزود:‌ کل اعتبارات ابلاغی استان 218 میلیارد تومان است که به طور میانگین 33.5درصد آن تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: از این مبلغ حدود 25 میلیارد تومان به خزانه واریز شده که 100درصد آن تخصیص یافته است.

باقرپور با بیان اینکه پروژه های با بیش از 70درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت تخصیص اعتبار هستند، اظهار داشت: اولویت بندی ها در کمیته برنامه ریزی شهرستانها انجام می شود.

معاون استاندار نسبت به صرفه جویی در هزینه ها تاکید کرد و گفت:‌ممکن است امسال تنها 70درصد اعتبارات تخصیص یابد و براین اساسا باید طوری هزینه کرد که پایان سال با مشکلی مواجه نشد.

وی همچنین پرداخت از محل پروژه های عمرانی برای هزینه های جاری را ممنوع اعلام کرد.

نماینده کهگیلویه، چرام و بهمئی در مجلس نیزدر این نشست بر لزوم بروز رسانی کارگروههای مختلف استان تاکید کرد و گفت:‌ برخی موضوعهای مطرح شده در کارگروهها در زمان استانداران سابق بررسی شده و طرح دوباره آن در شورای برنامه ریزی صحیح نیست.

حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری افزود: باید در برنامه ریزی ها، همه مناطق، ظرفیتها، محرومیتها با رعایت عدالت دیده شوند.

بزرگواری تاکید کرد: طرح اجرای چندین سد از جمله چم شیر، مارون 2، شبلیز باید در بودجه سال آینده دیده شوند و براین اساس لازم است طرح آنها به ماده 215 ارائه شود.

وی همچنین عنوان کرد:‌ مدیران مسائل چالش برانگیز را در کارگروهها حل کنند و برای تصمیم گیری به شورای برنامه ریزی بیایند.