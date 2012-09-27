تامین 30 درصد برق مشترکین با پنل های خورشیدی/ رتبه 15 ایران در تولید برق

به گزارش خبر نگار مهر، محمد بهزاد، بعداز ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از نیروگاه خورشیدی ودو پروژه نصب سلول وسیستم خورشیدی بر فراز بام دو منزل مسکونی در مشهد اظهار کرد: در شروع این برنامه هزار پنل خورشیدی به مشتر کان ارائه خواهد شد ودر صورت وجود تقاضا تولید آنها افزایش داده می شود.

وی افزود: در تولید برق از مرز 67 هزار مگا وات عبور کرده ایم و در میان 200 کشور تولید کننده برق در دنیا رتبه 15 را داریم و از لحاظ ظرفیت نصب شده و تولید انرژی الکتریکی در منطقه خاورمیانه اول هستیم.

بهزاد یادآور شد: با وجود تحریم ها در تولید برق هیچ کمبودی نداریم وخاموشی از فرهنگ صنعت برق کشور کنار گذاشته شده است.

وی بیان کرد: به زودی شاهد افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی خاور میانه در اطراف تهران خواهیم بود و شرکت نیرو نسبت به مصوبات دولت پیشتاز است.

وی در خصوص تصویب لایحه جدید برای مشترکان پر مصرف گفت: در این لایحه مقرر شده تا مبلغ ۲۰ ریال به ازای هر کیلووات از مشترکانی که بیشتر از الگوی مصرف برق مصرف می کنند، اضافه دریافت شود.

معاون امور برق وانرژی وزیر نیرو افزود: این مبلغ در اختیار وزارت نیرو قرارخواهد گرفت و به صورت وجوه اداره شده به سامانه بانکی تحویل داده می شود و با سهمی که بانک ها می آورند، به بخش خصوصی در قالب تسهیلات اعطا می شود.

وی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت از تولید انرژیهای تجدید پذیر افزود: دولت از کسانی که مولد های انرژی خورشیدی را بر بام خانه نصب کنند حمایت خواهد کرد وبرق مازاد آنان به قیمت هر کیلو وات 150 تومان خریداری می شود.

بهزاد یاد آور شد: اهداف استفاده از سیستم خورشیدی در مشهد شامل کمک به کاهش مصرف گاز طبیعی در شبکه شهری، اصلاح معماری شهری و افزایش سطح فضای سبز، تامین پدافند غیر عامل و استقلال انرژی الکتریکی از شبکه برق کشور است.

وی تاکید کرد: پروژه سیستم خورشیدی سبب کاهش آلایندگی معادل 400 درخت 10 ساله خواهد شد و به میزان 10 تن تزریق آلاینده ناشی از تولید سوخت های فسیلی را کمتر می کند.

بهزاد بیان کرد: در خراسان می توان از انرژی های دیگر مانند برق بادی، خورشیدی بهره برد و برای تکمیل سبد انرژی خود، نیروگاه های تجدیدپذیر را در دستور کارقرار داد.

وی با بیان این که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت برق به صورت پلکانی برای مشترکین محاسبه می شود تصریح کرد: اجرای این طرح قیمت برق مصرفی خانواده ها وادارات را کاهش خواهد داد.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: در این پنل های خورشیدی به ظرفیت ۱٫۵ کیلووات بر روی پشت بام ها نصب می شود که هزینه ای معادل ۵ تا ۶ میلیون تومان به ازای هر خانه در بر دارد .