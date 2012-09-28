ریشه حقوق بشر متعالی در تعالیم انبیای الهی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالکریم موسوی اردبیلی، در پیام خود به همایش ملی "صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام" که روز پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در حال برگزاری است، آورده است: تأکید بر حقوق انسان به عنوان اشرف مخلوقات و تنها موجودی که در دنیای مشهود و شناخته شده ما از موهبت آگاهی و خرد و انتقال یافتههای خود به دیگران برخوردار است حقیقتی است که هرچند پس از قرنها فراز و نشیب در قرن گذشته در قالب آییننامه جهانی تصویب شد و اکنون به صورت مطالبه عالمگیر مورد توجه جهانیان است؛ رد و نشان آن را مانند بسیاری از معارف و دستاوردهای بشر در تعالیم انبیای الهی می توان یافت.
اگر در حقوق بشر امروز از برادری، برابری، آزادی و آزادگی انسان سخن میرود و اگر به حقوق زن، کودک کارگر و شهروند توجه میشود و حق آزادی سکونت و شغل در بین الملل مورد تأکید قرار میگیرد این دستاورد بیشتر در شرایع آسمانی خصوصا شرایع ختمیه میتوان دید.
در ادامه این پیام آمده است: رسول خدا انسانها را در مساوات به دندانههای شانه مانند میکند و فخر فروشی را در هر شکل مردود میشمارد و امیرمومنان حفظ حرمت و حقوق انسانها و تساوی آنها در برخورداری از رفتار دوستانه و محترمانه را به مساوات آنها از حیث انسان بودن و برخورداری از خلقت یکسان مستند میفرماید؛ امروز نامه بلند امام علی به مالک اشتر و رساله حقوق امام سجاد(ع) منادی کرامت انسان و راهنمای بزرگ بشر است.
هرچند دین گرامیترین موهبت الهی است و اعراض از آن خسارتی عظیم و شقاوتی بی مانند است، آیات نورانی الهی دینداری را از حیطه اجبار خارج دانسته و اقبال به دین را از دل و جان طلب میکند و اگر فضیلتی را قائل است برای تقوا میپسندد که خود ارزشی را برارزش انسان می افزاید.
استاد حوزه علمیه در ادامه پیام خود آورده است: اگر کمتر از یک قرن است که تسلط زن بر خود و اموالش در مغربزمین به رسمیت شناخته شده است، شریعت محمدی چهارده قرن پیش کرامت، منزل، حقوق مالی و توازن حقوق و تکالطف زن را در آیان نورانی قرآن و سیره و سنت آن نبی اکرم و اهل بیت(ع) آموخته است.
توجه به حقوق کودک و اهتمام در تعلیم و تربیت و رفاه و آسایش او تأکید بر منزل کارگر و حقوق او التفاط به تکالیف حاکم در برابر رعایا و حقوق رعایا بر حاکمان و التزام بر حق سرنوشت و تصرف بر مایملک در انتخاب مکان، تحصیل و شغل و مانند اینها نشان دهنده التفاط حقوق انسان بر انسان است.
در ادامه پیام تصریح شده است: توجه هوشمندان حقوق بشر امروز بر این نکته که مرکز ثقل حقوق انسان و مبنای استوار آن کرامت انسان است نیز بازتابی از التفاط قدسی به کرامت انسان است، قرآن کریم موهبت کرامت الهی را تنها از آن مؤمنان نمیخواند بلکه کرامت الهی را در حق همه فرزندان آدم برمیشمرد.
آیت الله موسوی اردبیلی تاکید کرده است: حس انتخاب اختیار و انتخاب و تحقق در عرصه اندیشه، عقیده و اخلاق و عمل کرامتآفرین و تحسین برانگیز است، اما مهم آن است که انسانی که با آفرینش او نگران کجروی او هستند و انسانی که در مضان ستمکاری و نادانی است همین انسان عجول و کم طاقت و زیادهخواه مورد تکریم خداوند است؛ برای او حقوقی و بر او تکالیفی است و شریعت الهی حقوق او را برای آسایش، آرامش، رفاه، سشادی، و هدف آفرینش خواسته است و تکالیف او را برای حفظ حریمها و تلاش برای نیل به عالیترین درجه کمال مقرر نموده است.
خطاکاری انسان نزد همه عقلای عالم ملامتانگیز و مجازاتخیز است و در قانون دین اگر کسی به بالاترین درجه مجازات محکوم شود نباید با او با رفتاری برخورد شود که موجب نغز کرامت ذاتی الهی او گردد و این حکم اسلام است.
وی با بیان اینکه بحث از کرامت انسان و حقوق او و مشارکت در شکلگیری و ترویج حقوق بشر جهان شمول و احیانا مناقشه در جزئیات تأملبرانگیز است، حقوق بشر حق عالمان دین است آورده است: امروز بحث از کرامت انسان و حقوق او و مشارکت در شکلگیری و توسعه و ترویج حقوق بشر جهان شمول و مناقشه در جزئیات تأملبرانگیز و مباحثه برای گشودن گرهها و مطالبه اجرای عادلانه و فارق از تبعیض حقوق حقه بشر حق عالمان دین، وظیفه آنان و رسالت ایمانی آنان است.
پیروان شریعت خاتم میراثداران سرچشمه زلال حقوق بشر هستند و دریغ است که بی توجی یا سوء عمل و یا اظهارات حساب نشده و غیرمتکی به تحقیق سبب پیدایش این توهم شود که علما و متفکران مسلمان به حقوق بشر ببیاعتنا هستند و یا بالاتر از آن قوانین اسلامب ا حقوق بشر ناسازگار است.
در بخش پایانی این پیام آورده شده است: هماهنگی کلیه تعالمی نورانی دین با عدالت، رحمت، آزادی و کرامت انسان تأکید کرد و توجه به این امر را موجب التفاط دین دانست که نه تنها دین مانع کرامت انسا ننیست بلکه عمق دهند و احیانا تسهیل دهنده آن است؛ علمای اسلام با بحث، تحقیق و طرح مباحث حقوق بشری در مباحثات علمی، اجتهاد و تفقه را توسعه دهند.
برگویندگان، نویسندگان و مبلغان دینی است با فهم درست مباحث حقوق بشری در حوزه دین نه تنها شبهه تعارض را مرتفع کنند بلکه نقش دین را در ارتقای حقوق بشر گسترش دهند؛ بر حاکمان و اداره کنندگان جوامع اسلامی که با رعایت قوانین و موازین پذیرفته شده حقوق بشر و پاسداشت جدی عملی و به دور از شعار کرامت انسان، دنیای بهتری را برای امت اسلام رقم زنند و چهره جوامع و حکومت اسلامی را در دید جهانیان زیباتر سازند.
در انتهای این پیام آمده است: ارزشهای حقوق بشری نه تنها وارداتی و تحمیلی نیست بلکه میراث مراجع عظام ما است و حقوق بشر نه تنها برای تقابل و تدافع و برای استفاده از برکات آن و جلب رحمت حق تعالی سرلوحه خود قراردهیم و این بدان معنا نیست که پرونده منادیان حقوق بشر در دنیای بشر هیچ گونه نقطه سیاهی ندارد.
