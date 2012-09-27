ژاپن مقابل سریلانکا پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال جوانان ژاپن در روز نخست دور مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات والبیال جوانان آسیا به میزبانی ارومیه در سالن 3 هزار نفری شهید آهندوست در مقابل تیم سریلانکا با نتیجه مقتدرانه 3 بر صفر به پیروزی دست یافت.

این تیم طی سه ست پیاپی با نتایج 25 بر 22، 25 بر 17 و 25 بر 13 تیم ملی والیبال جوانان سریلانکا را مقتدرانه در هم کوبید تا قدرت خود را بعنوان مدعی عنوان قهرمانی به حریفان ثابت کند.

هم اکنون تیم های ملی جوانان ازبکستان و هندوستان از گروه C در سالن سه هزار نفری شهید آهندوست ارومیه به مصاف یکدیگر رفته اند.

برنامه سایر دیدارهای مقدماتی به شرح زیر اعلام شده است:



جمعه هفتم مهر



ساعت 10: ژاپن – تایلند / گروه B/سالن شش هزار نفری



ساعت14:سریلانکا – افغانستان/ گروهB/سالن سه هزار نفری(تیم ملی ازبکستان در این روز استراحت دارد)



ساعت 16: قزاقستان – چین / گروه D/ سالن شش هزار نفری(تیم ملی کره جنوبی استراحت دارد)



ساعت18 پخش مستقیم از شبکه سوم سیما: ایران-استرالیا/گروه A/سالن شش هزار نفری/ (تیم ملی ترکمنستان در این روز استراحت دارد)



ساعت 18: چین تایپه – هندوستان/ گروه C/ سالن سه هزار نفری(تیم ملی ازبکستان در این روز استراحت دارد)



شنبه هشتم مهر



ساعت 14: افغانستان – ژاپن/گروه B/سالن سه هزار نفری



ساعت 16:ازبکستان – چین تایپه/گروه C/ سالن سه هزار نفری(تیم ملی هندوستان در این روز استراحت دارد)



ساعت 16: چین – کره جنوبی/گروه D/ سالن شش هزار نفری(تیم ملی قزاقستان در این روز استراحت دارد)



ساعت 18 پخش مستقیم از شبکه سوم سیما: ایران – ترکمنستان/گروهA/سالن شش هزار نفری(تیم ملی استرالیا در این روز استراحت دارد)



ساعت 18: تایلند – سریلانکا/ گروه B/ سالن سه هزار نفری



پس از مرحله مقدماتی، تیم ها از روز یکشنبه نهم مهرماه در مرحله بعد به صورت ضربدری به مصاف هم خواهند رفت بطوری که تیم های برتر گروه های اول و دوم با یکدیگر و تیم های حاضر در گروه های سوم و چهارم به صورت ضربدری به مصاف هم می روند.



روز سه شنبه یازدهم مهرماه تمامی تیم ها استراحت خواهند داشت و بازی های فینال این رقابت ها روز جمعه چهاردهم مهرماه برگزار می شود.



شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از 6 تا 14 مهرماه سالجاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.



با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که 3 تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.



شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.