۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

حجت الاسلام کازرونی:

پیروزی انقلاب را مدیون شهدا و جانبازان هستیم

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج گفت: پیروزی انقلاب را مدیون شهدا و جانبازان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی بعد از ظهر پنج شنبه در آئین غبارروبی، گلباران و عطرافشانی امامزاده محمد(ع) اظهار داشت: پیروی انقلاب اسلامی را مدیون رشادت و جانفشانی شهدای عزیز هستیم که باید همواره قدردان خانواده این عزیزان و به یاد آنها باشیم.

وی تاکید کرد: باید راه شهدا را ادامه بدهیم و آنها را در زندگی الگو قرار بدهیم و همواره دنباله رو راه شهدا باشیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج افزود: باید تلاش و کوشش ما این باشد که فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جدید منتقل کنیم تا انقلاب بیمه شود.

حجت الاسلام کازرونی تصریح کرد: امروزه دشمنان درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران هستند و در این راه از هر توطئه ای استفاده می کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج گفت: با حفظ اتحاد و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری می توانیم این انقلاب را بیمه کنیم.
 

