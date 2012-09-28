پیروزی انقلاب را مدیون شهدا و جانبازان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی بعد از ظهر پنج شنبه در آئین غبارروبی، گلباران و عطرافشانی امامزاده محمد(ع) اظهار داشت: پیروی انقلاب اسلامی را مدیون رشادت و جانفشانی شهدای عزیز هستیم که باید همواره قدردان خانواده این عزیزان و به یاد آنها باشیم.



وی تاکید کرد: باید راه شهدا را ادامه بدهیم و آنها را در زندگی الگو قرار بدهیم و همواره دنباله رو راه شهدا باشیم.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج افزود: باید تلاش و کوشش ما این باشد که فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جدید منتقل کنیم تا انقلاب بیمه شود.

حجت الاسلام کازرونی تصریح کرد: امروزه دشمنان درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران هستند و در این راه از هر توطئه ای استفاده می کنند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج گفت: با حفظ اتحاد و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری می توانیم این انقلاب را بیمه کنیم.

