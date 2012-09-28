ولایتمداری شرط اول همه شهداست

حبیب الله امیری عصر پنج شنبه در حاشیه گلباران مزار شهدای فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته دفاع مقدس فقط یادآوری آن دوران نیست؛ هر سال که می گذرد ما ایرانیان بیشتر شهدا را می شناسیم و قدر آنها را بیشتر می دانیم و علاوه بر یادآوری، درسهایی نیز از آنها گرفته و تلاش می کنیم قدم در راه آنها بگذاریم.

وی بیان داشت: هفته دفاع مقدس تجدید میثاق با شهداست که ان شاءالله شهدا از ما راضی باشند و شفاعت ما را نزد خداوند کنند.

خانواده شهدا امانت و یادگار شهدا نزد مردم هستند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه به صحبتهای مقام معظم رهبری که "زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست"، اشاره کرد و خانواده های آنها را یادگاران و امانت نزد مردم دانست.

امیری بیان داشت: بنیادشهید نیز در راستای هفته دفاع مقدس کارهایی انجام داد، از جمله دیدار خانواده شهدا و تقدیر از آنها که یکی از ملاقاتها به همراه صفرعلی براتلو معاون سیاسی انتظامی استانداری انجام شد؛ دیدار با خانواده شهدا عروجی و سراج که این دو خانواده هر کدام دو شهید تقدیم اسلام کردند و باید دست چنین پدر و مادرهایی را بوسید که چنین فرزندانی تربیت کردند.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هدف است

وی گفت: هدف ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و بر اساس قوانین بنیاد شهید، وظیفه ما جلب رضایت حداکثری مردم و خانواده شهداست.

امیری ادامه داد: خوشبختانه از سوی ادارات شهرستان برای تحقق برنامه پنج ساله در امور آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا همکاری خوبی می شود که خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران را سرلوحه کارشان قرار داده اند.