هنری که مقابل ارزش ها باشد، هنر ‌آزاده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام محمد آفتابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به انتشار کاریکاتور توهین‌آمیز به رزمندگان در هفته دفاع مقدس در روزنامه شرق، گفت: نشر چنین تصاویری به دور از آیین هنرمندی و رسالت خطیر روزنامه نگاری است.

وی افزود: اگر جنبه توهین‌آمیز این کاریکاتور اثبات شود وزارت ارشاد و دستگاه قضایی کشور باید برخورد قانونی با عوامل روزنامه شرق را در دستور کار قرار دهند.

حجت الاسلام آفتابی، با اشاره به اینکه باید قلم خبرنگار و هنر هنرمندان در خدمت ارزش ها و خصوصا دفاع مقدس باشد،‌ ادامه داد: دفاع مقدس علاوه براینکه بخشی از تاریخ پر افتخار کشورمان است و نباید به آن کوچکترین خدشه ای شود، ظرفیتی برای هنرمندان عرصه های مختلف محسوب می شود که متاسفانه افراد بی خردی از روی ناآگاهی گاه دست به چنین اقدامات بیهوده ای میزنند.

وی با اشاره به اینکه قلم و هنری که در خدمت نظام و ارزش های این مرز و بوم نباشد در میان مردم پذیرفته نیست، گفت: چنین هنرمندی آزاده نیست و قطعا با مشت محکم مردم مواجه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: سال های دفاع مقدس یادآور از جان گذشتگی و ایثارگری رزمندگانی است که با بستن پیشانی بندهای سرخ و برای دفاع از کیان این مملکت از جان خود گذشتند و امروز ما همه مدیون آنها هستیم.

وی با اشاره به اینکه همه ما می دانیم رزمندگان ما با آگاهی و بصیرت پا به جبهه های حق علیه باطل نهادند، افزود: امروز در جشن پیروزی انقلاب اسلامی مقابل جهان کفر این چنین حرکاتی وقیحانه ای از سوی مردم پذیرفته نیست.

وی با دعوت رزمندگان،‌خانواده های معظم شهدا و ایثارگران به صبر و شکیبایی،‌بیان کرد:‌ ما نیز این اقدام بچه گانه و به دور از اندیشه روز نامه شرق را محکوم می کنیم و انشالله مدعی العموم به دادخواست مردم به زودی رسیدگی کند.





