به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم هرمزگان در هفته دهم رقابت های لیگ برتر در شرایطی عصر پنجشنبه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد که کارلوس کی روش با حضور در جایگاه ویژه این دیدار را از نزدیک تماشا کرد. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* حمید استیلی و افشین پیروانی دو پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که سابقه نشستن روی نیمکت این تیم را هم دارند با حضور در جایگاه ویژه این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

* محمد رویانیان که روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر به انتقاد از کارلوس کی روش پرداخته بود، در بین دو نیمه این دیدار به جایگاه ویژه رفت و دقایقی با سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفتگو کرد.

* با توجه به خالی بودن ورزشگاه صدای اکبر میثاقیان به همه خبرنگاران می رسید و با توجه به حرکات غیرقابل پیش بینی این سرمربی پرشور، خبرنگاران نگران حرف های او بودند!

* هر چند حضور تماشاگران در این دیدار ممنوع بود اما چند تماشاگر در سکوهای انتهایی طبقه اول نشسته بودند.

* ژوزه مانوئل در همان دقایق ابتدایی محمد قاضی را از روی نیمکت بلند کرد تا خودش را گرم کند. این بازیکن در اواخر نیمه اول به جای مهرزاد معدنچی وارد زمین شد.

* یحیی گل محمدی سرمربی پیشین تیم فوتبال صبا که به کادر فنی پرسپولیس اضافه شده است، در طول نیمه اول کنار خط حضور داشت و مانوئل ژوزه روی نیمکت نشسته بود.

* در یکی از صحنه ها نیلسون دروازه بان پرسپولیس بر سر بازیکنان و سیدجلال حسینی فریاد زد که حسینی از او خواست سکوت کند.