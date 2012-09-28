ضریح مطهر آستان مقدس امامزاده محمد بن زید در سمنان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از ضریح مطهر آستان مقدس امامزاده محمد بن زید گفت: اداره کل منابع طبیعی برای مرتفع ساختن کمبود فضای بقعه باید یک هکتار زمین در اختیار آن قرار دهد.

وی همچنین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان را موظف کرد تا اول آذرماه سال جاری نسبت به انجام مطالعات تامین آب بقعه اقدام نماید.

عباس رهی تامین شبکه مخابرات توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری شرکت مخابرات نسبت به تامین شبکه مخابراتی را نیز خواستار شد.

سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان نیز در این آئین از تهیه طرح جامع امامزاده شاهزاده محمد بن زید بن امام حسن مجتبی (ع) خبر داد و گفت: یکی از ضروری ترین اقدامات در توسعه امامزادگان برای جلوگیری از اقدامات سلیقه ای با هدف احداث ابنیه با ضوابط در اماکن متبرکه و امامزادگان تهیه طرح جامع است.

حجت الاسلام عبدالله واحدی تصریح کرد:در چند ماه آینده نقشه های طرح جامع امامزاده شاهزاده محمد بن زید بن امام حسن مجتبی (ع) روستای ایج شهرستان سمنان تهیه می شود.

وی با اشاره به اینکه بقعه امامزاده شاه محمد زید مربوط به دوره زندیه است افزود: این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۶۵۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در پایان تصریح کرد: با توجه ویژه افراد خیر نسبت به آینه کاری، مسطح سازی اطراف بقعه، ساخت و نصب ضریح، سنگ کاری با اعتباری بالغ بر 40 میلیون ریال انجام شده که عمده این مبالع توسط افراد خیر تامین شده است.