16 هزار خانواده تحت خدمات مشاوره ای برنامه جامع خانواده پایدار قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شریعتی، بعدازظهر پنچشنبه در درمراسم افتتاح مرکز مشاوره خانوادگی دادگستری اظهار کرد: کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین پیامدهای اجرای طرح خانواده پایدار است.

خانواده یکی از مهم ترین نهادها و کانون های اجتماعی است

وی با اشاره به نقش خانواده بیان کرد: خانواده یکی از مهم ترین نهادها و کانون های اجتماعی است و نقش آن در سلامت جامعه غیرقابل انکار است چرا که اگر خانواده ها سالم و پایدار باشد می تواند در سلامت اجتماع و پیشبرد اهداف نظام نقش بسیاری را ایفا کند.

وی در خصوص مشاورینی که برای این برنامه به کار گرفته شده اند، افزود: مشاورینی که تمایل داشتند در این طرح همکاری کنند مورد شناسایی قرار گرفتند و صلاحیت علمی آنها مورد بررسی قرار گرفت و دو دوره مصاحبه علمی توسط اساتید کشوری و استانی صورت گرفت.

پذیرش 58 مشاور برای حضور در برنامه جامع خانواده پایدار

حجت الاسلام شریعتی از پذیرش 58 مشاور در طرح جامع خانواده پایدار خبر دادو افزود: مشاورین متقاضی برای حضور دراین طرح با 60 ساعت برنامه آموزشی و با انجام آزمون کتبی و مصاحبه عملی مورد پذیرش قرار گرفتند.

وی افزود: این برنامه طی چندماه مورد بحث و بررسی قرار گرفته پس از انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی و با توجه به ملاحظه اقتضائات منطقه ای، استانی و با بهره گیری از نظر صاحب نظران و کارشناسان تصویب و تدوین شد.