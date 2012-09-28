فروش بلیط الکترونیکی مسابقات داخل سالنی در ارومیه

سیروس پالدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فروش بلیط الکترونیکی در زمینه ورزشی در بازیهای داخل سالن تاکنون در سطح کشور اجرا نشده بود، به عنوان پایلوت برای این طرح برای نخستین بار در سطح کشور در ارومیه در جریان شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال جوانان آسیا اجرا شد.

وی غیر قابل چاپ بودن، غیر قابل جعل بودن، جلوگیری از ایجاد بازار سیاه بلیط بازیها و فروش به اندازه ظرفیت ورزشگاه را از مزایایی این طرح دانست و اظهار داشت: در دربهای وردی سالن اصلی ورزشگاه 6 هزار نفری الغدیر ارومیه یک گیشته مستقر شده است.

وی از فروش 93 بلیط در نخستیم روز دیدارهای مقدماتی مسابقات والیبال جوانان آسیا در ارومیه خبر داد و در خصوص قیمت بلیط ها گفت: قیمت بلیط بازیهای صبح هزار و قیمت بلیط بازیهای بعد از ظهر 2 هزار تومان تعیین شده است.

پالدی با بیان اینکه در خصوص قیمت بلیط بازیهای مرحله نیمه نهایی و نهایی این دوره از رقابتها مقرر شده تجدید نظر شود، ادامه داد: فروش الکترونیکی بلیط تا کنون در لیگ برتر فوتبال ابتدا در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سپس در ورزشگاه آزادی تهران انجام شده است.

با پایان بازیهای روز نخست بر اساس جدول رده بندی بازی در گروه یک استرالیا با دو امتیاز و یک بازی در رده اول، ترکمنستان با یک امتیاز و انجام یک بازی در رده دوم و ایران با صفر امتیاز بدون بازی در رده سوم قرار گرفت.

فردا جمعه در روز دوم بازیهای دور مقدماتی ساعت 10صبح ژاپن و تایلند از گروه B در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه به مصاف یکدیگر می روند.

ساعت14 تیمهای سریلانکا و افغانستان از گروهB در سالن سه هزار نفری شهید آهندوست به مصاف یکدیگر رفته و تیم ملی ازبکستان در این روز استراحت دارد. ساعت 16 قزاقستان و چین از گروه D در سالن شش هزار نفری الغدیر و ساعت 18 بصورت پخش مستقیم از شبکه سوم سیما ایران و استرالیا از گروه A در سالن شش هزار نفری و چین تایپه و هندوستان از گروه C در سالن سه هزار نفریشهید آهندوست به مصاف هم می روند. در ادامه شنبه هشتم مهر بازیهای دور مقدماتی به شرح زیر ادامه می یابد: ساعت 14: افغانستان – ژاپن/گروه B/سالن سه هزار نفری

ساعت 16:ازبکستان – چین تایپه/گروه C/ سالن سه هزار نفری(تیم ملی هندوستان در این روز استراحت دارد)

ساعت 16: چین – کره جنوبی/گروه D/ سالن شش هزار نفری(تیم ملی قزاقستان در این روز استراحت دارد)

ساعت 18 پخش مستقیم از شبکه سوم سیما: ایران – ترکمنستان/گروهA/سالن شش هزار نفری(تیم ملی استرالیا در این روز استراحت دارد)

ساعت 18: تایلند – سریلانکا/ گروه B/ سالن سه هزار نفری

پس از مرحله مقدماتی، تیم ها از روز یکشنبه نهم مهرماه در مرحله بعد به صورت ضربدری به مصاف هم خواهند رفت بطوری که تیم های برتر گروه های اول و دوم با یکدیگر و تیم های حاضر در گروه های سوم و چهارم به صورت ضربدری به مصاف هم می روند.

روز سه شنبه یازدهم مهرماه تمامی تیم ها استراحت خواهند داشت و بازی های فینال این رقابت ها روز جمعه چهاردهم مهرماه برگزار می شود.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سالجاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که 3 تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.