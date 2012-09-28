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۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۲

سرهنگ بهرامی:

مسئولان نظام خادم خانواده‌های شهدا و جانبازان هستند

مسئولان نظام خادم خانواده‌های شهدا و جانبازان هستند

قزوین- خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان البرز در دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: مسئولان نظام خادم خانواده‌های شهدا و جانبازان هستند و با همه وجود در مسیر خدمت به این اسوه های صبر و حرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شهرستان البرز روز پنجشنبه با حضور در منزل خانواده‌های شهدا، یاد و خاطره شهدا و رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی داشتند.
 
در این دیدار، سرهنگ داود بهرامی، فرمانده سپاه شهرستان البرز، حجت‌ الاسلام علی مصائبی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه، مهدی سلطانشاهی، مسئول بسیج دانشجویی شهرستان و جمعی از فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج شهرستان البرز حضور داشتند.
 
سرهنگ داود بهرامی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس اظهارداشت:‌ زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس از وظایف مسئولان کشور است و بایستی تلاش فراوانی در این مسیر انجام دهند.
 
وی مسئولان و سپاهیان را خادمان خانواده‌های شهدا دانست و افزود:‌ همواره حامی خانواده‌های گرانقدر شهدا و جانبازان بوده، هستیم و خواهیم بود و در این راه هیچ کوتاهی پذیرفته نیست.
 
فرمانده سپاه شهرستان البرز تأکید کرد: تا زمانی که خون در بدن‌ داریم در خدمت انقلاب و خانواده‌های شهدا خواهیم بود و به رهبر معظم انقلاب لبیک خواهیم گفت.
 
بهرامی یادآورشد:‌ رزمندگان در دوران دفاع مقدس با جان‌فشانی و پایمردی مقابل دشمنان اسلام ایستادند و جان خود را که ارزشمندترین نعمت الهی محسوب می‌شود، در جهت اعتلای پرچم اسلام هدیه کردند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در اشاعه فرهنگ مقدس شهادت و دفاع مؤثر واقع شویم و نسل‌های جدید را با ارزش‌ها و معنویات آن دوران بیشتر آشنا کنیم.
کد مطلب 1706782

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