سلام بر تو ‌ای هشتمین سپیده

به گزارش خبرنگار مهر، پلک خورشید به فرمان تو بر میخیزد و صبح، از سمت خراسان تو بر میخیزد. نور، هر صبح میافتد به در خانهٔ تو و بعد از گوشه چشمان تو برمی خیزد.
بوی خوش کدام بهار است که شامه زمین را مینوازد؟ هوای پیراهن کدام یوسف است که دنیا را به سر مستی فراخوانده است؟ این همه پروانه شناور در هوای عشق زاده کدام لبخند است؟ ذی القعده یازدهمین روزش را چرا چراغانی کرده است؟ خورشید، در حال غروب است و هفت ستاره روشن در آسمان، آغوش گشوده هشتمین اخترند.
روشنی از روزنهها جاری است و خورشیدی از دامان نجمه، آن زنی که حیا و دینداریاش مثال زدنی است طلوع کرده است تا سرنوشت تاریک دنیا را به روشنایی روز تبدیل کند.
شوق در رگهای ذی القعده میدود و هشتمین خورشید دمیده است، همان علی، نامی که آشنای تمام غریبان است.
ای مولای سبز پوشی که در دفتر شیعه مانند نداری، این روزها در خراسان غلغله است فقط و فقط برای اینکه بگویند: صحن و ایوان تو را ای کاش جارو میزدم، چون کبوترها نگهبان دو چشمت میشدم.
عشق، پنجره فولادت را معنا مىکند و دل به زیارت تو اوج مىگیرد. اى ضریح سراسر نور!
با دلى آکنده از صداقتهاى تو با جامى تهى از عشق به سوى تو مىآیم و پرندگان حرمت عروجت را معنا مىکنند و عاشقانه دانه از لانه نور برمىچینند و تو را مىستایند.
مولای من! میخواهم از سنگ فرش آستان مقدست بگویم که سجدهگاه قدوم مهمانانت شده است، از کبوتران عاشقی که گرداگرد حرم پاک تو میچرخند و تو را طواف میکنند، از نسیم بگویم که بیرق گنبدت را بوسه باران میکند و عطر دلربای تو و اشک تمنای زائرانت را به اوج افلاک میبرند.
ای حجت خدا! خوش بحال جاده که قدوم زائرانت بغض تنهایی خود را میشکند و خاک پایشان را به سینه زخم آلود خود میزند که عمری است از طواف تو جا مانده است.
خوش بحال رواقها، درها و دیوارهایی که از نفس مهمانانت پر میگیرند و به ضریح پاک تو میرسند، خوش بحال منارهها و کاشیها.
خوش بحال زائرانی که سعادت یافتهاند که از جام کرامتت جرعهای بنوشند و این همه معنویت و زیبایی را دریابند.
مولای من! بعد از گذشت روزگار، حال تو میزبان ما هستی، تو میزبان گریهها و نیازها، غمها و دلتنگیهای ما هستی، تو که غریبی را احساس کردهای، حال غریبهها به آستان کرم تو چشم دوختهاند و به دستان پر مهرت توسل کردهاند.
ای چلچراغ قلبهای شکسته، ای پناه دهنده خستگان، ای کسی که هرگز دوستدار خودت را نا امید نمیکنی، یا امام رضا درماندهایم و بیطاقت شدهایم، کمکمان کن.
یا رضا! بر زخـم دلـم باران رحمتت را باریدهای، تو را ای منبع پاک کرامت میشناسم و دوست دارم.
از آن روزى کـه حلقه بر ضریحت بست دستانم، دلم شـیدا شد و دادم زکـف دامـان طاقت را.
ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا مبارک باد.
...............................
الهام حلاجیان
نظر شما