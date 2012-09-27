کریمی در پرسپولیس کم کاری نکرده است/ پاکی و سلامت در فوتبال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان پس از پیروزی یک برصفر پرسپولیس مقابل آلومینیوم هرمزگان ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: سلام و درود میفرستم به روح مطهر علی بن موسی الرضا (ع) که این بنده گناهکار را امشب مورد لطف خود قرار داد و همین طور بازیکنان پرسپولیس را که با این پیروزی موجبات شادی هواداران را فراهم آوردند. من از این پیروزی بسیار خوشحالم و از این بابت خدا را شکر میکنم.
در اختلاف کریمی و ژوزه، رویانیان حق را سرمربی پرسپولیس داد!
وی با تاکید براینکه در موضوع اختلاف پیش آمده بین "مانوئل ژوزه" و علی کریمی از موضع سرمربی تیم پرسپولیس حمایت میکند، گفت: من در این رابطه از آقای کریمی سئوال کردم که اگر بین سرمربی و یک بازیکن اختلافی به وجود آمد و آن دو نفر نتوانستند با هم کار کنند شما میگویید مدیرعامل باشگاه باید چه کند که ایشان گفت باید بازیکن را کنار بگذارید. آقای کریمی همچنین تاکید کرد اگر در این بین مربی مقصر بود باید به او تذکر بدهید.
از هفته دوم شروع کردند به زدن ژوزه
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن تاکید بر اینکه بی خود و بی جهت از سرمربی تیم فوتبال این باشگاه حمایت نمیکند، افزود: من ایرانیام و ممکن است جان خود را برای مربیان ایرانی بدهم اما مانوئل ژوزه امروز میهمان ماست و از خارج به کشور ما آمده است. من برای حضور مانوئل در پرسپولیس هزینه کردهام و او به ایران آمده است اما از هفته دوم لیگ برتر عنوان شد این مربی باید از پرسپولیس اخراج شود و شروع کردند به زدن مانوئل چه از داخل و چه از خارج تیم، از این ور و آن ور! این کارها خوب نیست.
چرا مانوئل ژوزه را از هفته دوم تخریب کردند؟!
وی با طرح این پرسش که "مانوئل ژوزه از پرسپولیس برود چه کسی به جای او به پرسپولیس بیاید؟"، اظهار داشت: شما بگویید چه کسی را جای او به پرسپولیس بیاورم؟ چرا مانوئل را از هفته دوم زدند و تیم را تخریب کردند؟
بهترینها را به پرسپولیس آوردیم اما این نتیجهاش شده است
رویانیان در ادامه قسم خورد که سعی کرده بهترین بازیکنان را به پرسپولیس بیاورد و افزود: بهترینها را سعی کردیم به پرسپولیس بیاوریم و نتیجهاش این شده است. در این شرایط هواداران بیش از همه ناراحت هستند. سود این ناکامیهای پرسپولیس به چه افرادی رسیده است؟
کریمی در پرسپولیس کم کاری نکرده است
وی علی کریمی را یک پرسپولیسی صددرصد خواند و گفت: نه آقای کریمی و نه هیچ بازیکن دیگری در پرسپولیس کم کاری نمیکند اما متاسفانه روحیه بازیکنان تیم پرسپولیس بهم ریخته و بین آنها اختلاف افتاده است.
دلخوری کیروش از مدیرعامل پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص نشست خود با "کارلوس کیروش"، گفت: آقای کیروش از من دلخور بود که علت آن هم مصاحبه من در مورد ایشان بود. من در مصاحبهای گفته بودم بازیکنان ملی پوش با ذهنی آسیب دیده از اردوی تیم ملی به باشگاه برمیگردند که آقای کیروش به من گفت اینطور نیست و مسائل را برای من تشریح کرد.
آنچه در مورد اختلافات پرسپولیس فکر میکردم، درست بوده است
وی با اعلام اینکه از کیروش عذرخواهی کرده است، گفت: بعد از گفتگوی امروز احترام من به آقای کیروش بیشتر شد. از دید من آقای کیروش یک مربی بزرگ و بااخلاق است که از این پس صددرصد از ایشان حمایت خواهیم کرد. البته من مشکلات را با آقای کیروش در میان گذاشتم و با هم به تفاهم رسیدیم. من فهمیدم آنچه در مورد اختلافی که در تیم ما ایجاد شده است، فکر میکردم درست بوده است.
کیروش به خاطر اختلاف با ژوزه هیچکس را تحریک نکرده است
"ریشه مشکلات تیم پرسپولیس را با آقای کیروش بررسی کردم"، وی با بیان این جمله افزود: آقای کیروش به خاطر اختلافاتی که با آقای مانوئل دارد هیچ کار انجام نداده و هیچکس را تحریک نکرده است. این حرف حق است که من باید بگویم حتی اگر به ضررمان باشد.
من و کیروش باید به هم کمک کنیم
رویانیان از نشست خود با کارلوس کیروش در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: از آنجائیکه تعداد زیادی از بازیکنان پرسپولیس عضو تیم ملی هستند، میخواهم با کیروش صحبت کنم تا چطور به بازیکنان خود آرامش بدهیم و از نظر روحی و روانی به آنها کمک کنیم. بازیکنان ما پنج ماه در خدمت تیم ملی هستند و پنج ماه در خدمت باشگاه پس من به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باید به آقای کیروش کمک کند و ایشان هم به یاری رساند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: همین جا حرفم را که گفه بودم آقای کیروش خدایی ناکرده روی بازیکنان ملی پوش موثر است را پس میگیرم و از ایشان عذرخواهی میکنم.
شروع اختلافات ژوزه و کریمی از هفته دوم
وی در پاسخ به این پرسش که "دلیل اختلاف مانوئل ژوزه و علی کریمی چیست؟"، گفت: یکسری اتفاقات در هفته دوم لیگ برتر در تیم ما رخ داد که متاسفانه روی آن سرپوش گذاشته شد تا هفته پنجم. در هفته پنجم این اختلافات تشدید شد و ما به خاطر در پیش بودن دربی تهران تنها به یک تذکر بسنده کردیم و خواستیم موضوع مسکوت بماند تا بعد از این مسابقه بدان رسیدگی کنیم.
حق مانوئل بود که با کریمی برخورد کند
رویانیان خاطر نشان کرد: مانوئل ژوزه بعد از بازی با نفت تهران و قبل از این بازی برخوردهایی را دید که باعث شد با آنچه در ذهن او انبار شده بود برخورد کند. این حق مانوئل بود.
علت ناراحتی رویانیان از کریمی
وی در ادامه افزود: من به مانوئل کاری ندارم و از کسی دفاع نمی کنم. اصلا اهل این نیستم که کسی را بزرگ کنم ولی مسئله من است که یک مربی ولو چوب خشک وقتی بالای سر تیم است، یک بازیکن با شخصیتی چون علی کریمی که بازیکن ارزشمندی است و پرسپولیسی باید بیشتر به این مربی کمک کند. او باید به مربی کمک کند که به انسجام تیم لطمهای وارد نشود. ناراحتی من از کریمی هم همین است. البته من هنوز با مانوئل حرف نزدهام و نمیدانم علت ناراحتی او از کریمی چیست!
در فوتبال نفهمیدم کجا را محکم بچسبم که از جای دیگر ضربه نخورم!
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در واکنش به این موضوع که "مسئولان فدراسیون فوتبال دوست ندارند مانوئل نتیجه بگیرد تا نتواند وارد جنگ رسانهای با کیروش شود"، اظهار داشت: من هر کاری در این مملکت میتوانم انجام دهم به خاطر اینکه عشق و اراده دارم. برای این کار هم نه پول میخواهم، نه شهرت و نه چیزی دیگر اما در فوتبال نفهمیدم کجا را محکم بچسبم که از جای دیگر ضربه نخورم.
رویانیان در پاسخ به این پرسش که "در این خصوص از کسی گلایه ندارید؟"، گفت: میخواهم بگویم از همه گلایه داریم که بد است و اگر بگویم که از هیچکس گلایه نداریم و همه خوب هستند که به خدا اشتباه است. نمیدانم دیگر در این فوتبال چه کنم. مردانه برویم جلو و مردانگی کنیم، راست بگوییم، صادقانه رفتار کنیم و هر کاری انجام دهیم بازهم ضربه میخوریم.
هیچ عکس العمل مثبتی از هیچ کجای فوتبال ندیدهام
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هیچ عکس العمل مثبتی از هیچ کجای فوتبال ندیدهام، نه از سمت مدیریتش، نه از سمت مربیان و بازیکنانش! من واقعا در کار این فوتبال ماندهام! ما مربی و بازیکنان خوبی را آوردیم و فکر میکردیم که همه چیز خوب است که یکسری اتفاقاتی افتاد و چیزهایی دیدیم که در خواب هم نمیدیدیم. اینها ناپاکی فوتبال است و خوب نیست!
پاکی و سلامت در فوتبال نیست
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین تصریح کرد: آدم گمان میکند فضای فوتبال ایران خوب است و امنیت برقرار است. میرود مربی و بازیکن میگیرد. همه چیز را درست و مشکلات را برطرف میکند اما از صد جای دیگر میخورد. این به این خاطر است که پاکی و سلامت در فوتبال نیست.
استیلی و پیروانی را دوست دارم
رویانیان در پاسخ به این پرسش که "آیا احتمال دارد افشین پیروانی یا حمید استیلی به عنوان مدیرفنی در تیم پرسپولیس مشغول به کار شوند؟"، گفت: استیلی و پیروانی روسای من هستند و همیشه با آنها ارتباط دارم. من به این دو نفر علاقه دارم.
