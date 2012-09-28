به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه یاد یاران که در حدفاصل کوه خضر نبی و مسجد مقدس جمکران و به همت سپاه علی بن ابی طالب (ع) استان قم برپا شد هر شب، میزبان تعداد زیادی از شهرواندان قمی است که برای بازدید از این نمایشگاه خود را به منطقه عمومی جمکران میرسانند.
علاوه بر نمایش ادوات و وسایل جنگی، 40 غرفه دراین نمایشگاه دایر است که در بخشهای مختلفی از جمله مباحث فرهنگی، جنگ نرم، آشنایی با شهدا، غرفه کودکان، حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر و غیره فعالیت میکنند.
برپایی غرفه سنگر سازان بیسنگر توسط اداره کل جهاد کشاورزی قم و همچنین راه اندازی غرفههایی از سوی برخی از نهادها همچون چون بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری قم از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
آمادگاه منظریه و فرماندهی نیروی انتظامی استان قم و همچنین سیره شهدا توسط طلاب و روحانیون حوزه علمیه غرفههای مخصوص به خود برپا کردهاند که با استقبال خوب بازدیدکنندگان روبرو شده است.
از بخشهای ویژه این نمایشگاه بازسازی عملیات غرور آفرین محرم است که هر شب با حضور گسترده مردم برگزار میشود.
این مانور عملیاتی از ساعت 21 و 30 دقیقه هر شب بازسازی میشود که طی آن بخشی از حوادث اتفاق افتاده در این عملیات به صورت مکالمه از پشت بیسیم، که بین چندین فرمانده رد و بدل میشود برای حضار پخش میشود.
وجود ارتفاعات در منطقه عمومی جمکران و محل برگزاری مانور ، شباهت بسیاری به مناطق عملیاتی در عملیات محرم دارد و شلیک منورها، تیر اندازیهای ممتد و انفجارهای مهیب از جذابترین بخشهای این مانور است که دقایقی انسان را به حال و هوای واقعی جنگ میبرد.
باز خوانی عملیات محرم
محرم سال 1361 نزدیک میشود، رزمندگان در علمیات گذشته موفقیت خوبی بدست نیاورده بودند و میخواستند ناکامیهایشان را جبران کنند.
روزهای پاییزی ایران، باز چشم به دلاوریها جوانانش دوخته و حال و هوای محرم فضای جبههها را تحت تاثیر قرار داده است.
لشکرهای 25 کربلا، نجفاشرف، علیبنابیطالب(ع) و امام حسین(ع) روحیه خوبی دارند و تلاش میکنند خوشان را به خطوط عملیاتی محرم در جنوب موسیان برسانند.
منطقه عملیاتی محرم، منطقهای کوهستانی است و در جنوب شرقی دهلران و در غرب عین خوش قرار دارد و عراق با تصرف ارتفاعات این منطقه که از آن ایران است از امتیازات آن به نفع خود بهره میبرد.
برگزاری عملیات محرم در سه مرحله
عملیات محرم در سه مرحله به اجرا در آمد که فرماندهی مرحله نخست بر عهده سردار شهید حسن باقری بود که در ساعت 22 و 8 دقیقه شب 10 آبان ماه 1361 با رمز یا زینب(س) دستور حمله را صادر کرد.
در این مرحله تعدادی از نیروهای دشمن به اسارت رزمندگان در آمدند و در محوری دیگر نیز، یک تیپ دشمن در محاصره قرار گرفت و تعداد قابل توجهی از آنها اسیر شدند.
آزادسازی 550 کیلومتر از خاک این منطقه از جمله ارتفاعات، پل چم سری، حوزه نفتی بیات، نهر عنبر، شهر موسیان از مهمترین دستاوردهای مرحله اول عملیات محرم بود.
این عملیات باعث شد تا جاده عین خوش به دهلران، از زیر دید و تیر رس دشمن خارج شود و شهرک طیب عراق نیز تحت اشراف رزمندگان درآید.
مرحله دوم عملیات در حالی اجرایی شد که نیروهای دشمن دچار یک هم پاشیدگی سازمانی شده و روحیه آنها به شدت تضعیف شده بود هر چند که دست از پاتکگاه و بیگاه خود بر نمیداشتند.
عملیات محرم، در مرحله دوم روز سه شنبه 11 آبانماه 1361، در ساعت 2 و 30 دقیقه بامداد آغاز شد که در این در مرحله رزمندگان با الحاق به همدیگر توانستند محاصره دشمن را کامل کنند و در نهایت تعدادی از نیروهای عراقی به اسارت در آورند و 150 کیلومتر مربع از مناطق اشغال شده را آزاد کنند.
هدف مرحله سوم عملیات محرم، تصرف همه بلندیهای غرب حمرین و جادهها و مراکز مهم عملیاتی و ایجاد و تامین لازم برای جاده آسفالته چم سری، شرهانی و زبیدات و جاده شوسه زبیدات طیب بود که این مرحله در ساعت 22 روز 15 آبان ماه 1361 آغاز شد.
تلفات و ضایعات وارده به دشمن در عملیات محرم
نبرد گسترده به واسطه مقاومت پراکنده نیروهای ارتش عراق و عدم پاکسازی منطقه در ساعت 8 صبح 16 آبان ماه به پایان رسید و در نتیجه آن 300 کیلومتر مربع از خاک عراق شامل پاسگاههای زبیدات، شرهانی و ابوغریب و همچنین تاسیسات نفتی شامل 70 حلقه چاه نفت به تصرف رزمندگان اسلام در آمد و همچنین سازماندهی 14 تیپ عراقی در این نبرد آسیب دید.
تلفات و ضایعات وارده به دشمن شامل انهدام 8 تا 12 یگان سازمانی تا 70 درصد، انهدام 260 دستگاه تانک و نفربر، دستگاه 230 خودرو، سقوط 10 فروند هواپیما و به غنیمت گرفتن 150 دستگاه تانک و نفربر، 250 دستگاه خودرو، چندین دستگاه موشک انداز مالیوتکا و مقدار انبوهی سلاح سبک و کشته و زخمی نمودن و به اسارت درآوردن 10400 تن از نیروهای دشمن بود.
.......................................
مهدی بخشی سورکی
نظر شما