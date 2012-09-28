باید در عرصه اقتصادی به قدرت آسیب ناپذیر تبدیل شویم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در جلسه‌ای با تعدادی از طلاب و دانشجویان که در تالار وتوس قم برگزار شد، با تاکید بر اینکه در 8 سال آینده آزمون بسیار سختی در منطقه خواهیم داشت، گفت: دفاع مقدس نشان داد که ملت ایران می‌تواند سخت ترین بحران‌ها و ناهمواری‌ها را به بهترین شکل پشت سر بگذارد.



وی با بیان اینکه در اوایل انقلاب نیز برخی نسل جوان و نوپای آن روز را به جمع خود راه نمی‌دادند، گفت: در آن زمان نیز افرادی مانند شهیدان باکری، دقایقی و... نیز مورد حمایت و تایید برخی نبودند اما آنها توانستند با توکل به خدا و استعداد ویژه‌ای که داشتند از فرماندهان بزرگ جنگ شوند.



این کارشناس مسائل سیاسی کشور با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور گفت: اکنون در مرحله حساسی قرار داریم و هر اتفاقی که بیافتد مستقیما ناشی از عملکرد ماست.



وی با ابراز نارضایتی از اختلافات میان برخی سیاسیون و نخبگان کشور، اظهار داشت: متاسفانه اخیرا هر روز شاهد درگیری‌های اخلاقی و سیاسی در کشور هستیم. یک روز بین مجلس و دولت، یک روز دولت مدعی قوه قضاییه می‌شود که برخی از آنها فراتر از اختلاف سلیقه است.



رضایی با بیان اینکه نباید همان آزمون و خطاهایی که در دفاع مقدس انجام دادیم دوباره در وضعیت کنونی داشته باشیم، گفت: در زمان جنگ رشادت‌ها و زحمات زیادی انجام شد اما چون انقلاب نوپا بود و ما کمترین امکانات را داشتیم و از برخی از تجربیات خالی بودیم برای به دست آوردن یک مرحله جدید هزینه‌های زیادی را متقبل می‌شدیم.



وی با تاکید براینکه اکنون در حالت جنگ نفس گیر اقتصادی قرار داریم، گفت: الان نیز در یک دفاع مقدس اقتصادی به سر می‌بریم که اگر بد عمل کنیم دچار سقوط برگشت ناپذیری در منطقه خواهیم شد.



دیگر دوران فرد گرایی و جناح بازی تمام شده است



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دیگر دوران جناح‌ها و افراد در تأثیرگذاری در نظام اسلامی به پایان رسیده است، افزود: الان زمانی نیست که بگوییم اگر آن فرد یا حزب باشد نظام قوت می‌گیرد و یا اگر فلان فردی یا جناح بد عمل کند، نظام دچار مشکل می‌شود.



وی با بیان اینکه اگر جناح‌ها و افراد مدعی می‌خواهند پاینده و ماندگار شوند باید پشت سر ملت حرکت کنند، گفت: دفاع مقدس ما زمانی به پیروزی وجاودانگی رسید که دل به مردم و کمک‌های مادی و معنوی مردم داد.



رضایی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی از لحاظ دفاعی و امنیتی در سطح منطقه بیمه شده است، گفت: توانمندی‌ها و خدمات الهی رزمندگان در دوران دفاع مقدس توسط جوانان اندیشمند و باهوش ایرانی در دوران بعد از جنگ تکمیل شد و اکنون کشور ما از لحاظ قدرت بازدارندگی و نظامی به جایی رسیده است که دیگر هیچ ابرقدرتی توان تهدید و یاوه گویی ندارد.



وی با اشاره به اینکه جنگ نابرابر با استکبار جهانی را به یک فرصت مغتنم برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل کردیم، گفت: اکنون که در جنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم باید این تهدید بزرگ را به یک فرصت مغتنم برای ایجاد ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.



باید قدرت اقتصادی ما مانند قدرت نظامی ما بشود



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها راه مقابله به تهدیدات متعدد اقتصادی را ایجاد شکوفایی اقتصادی در کشور ارزیابی کرد و گفت: همان طور که در دفاع نظامی به یک قدرت نفوذ ناپذیر تبدیل شده‌ایم باید در عرصه اقتصادی نیز به یک قدرت آسیب ناپذیر تبدیل شویم در غیر این صورت سقوط می کنیم.



وی با بیان اینکه هرگونه عملکرد نادرست افراد و جناح ها به بدنه نظام ضربه می زند، گفت: الان در وضعیتی قرار داریم که اگر یک فرد موثر در نظام اشتباه کند به گروه و حزبش لطمه نمی‌زند بلکه با موجودیت نظام در سطح منطقه بازی می کند.



رضایی در ادامه با انتقاد از وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که از پایین ترین سطح جامعه که خانواده باشد تا سطوح بالای نظام اختلاف و نزاع وجود دارد و هر روز شاهد پرونده سازی‌های مختلف هستیم.



وی با تاکید بر اینکه اگر این وضعیت در جامعه تداوم یابد، امیدی به آینده اقتصادی مردم نیست، گفت: اگر به دنبال شکوفایی اقتصادی کشور در سطح منطقه نباشیم مشکل نان هم پیدا خواهیم کرد و بر سر گندم همان بلایی خواهد آمد که بر سر قیمت مرغ و ارز آمده است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر افراد و جناح های تاثیرگذار را به پیروی از ملت فراخواند و افزود: هشت سال آینده را باید به عرصه رشد و توسعه اقتصادی در کشور تبدیل کنیم و سکاندار این عرصه نیز باید جوانان نسل سوم و چهارم باشند.



وی با تاکید براینکه جوانان امروز رزمندگان دفاع مقدسی تازه هستند، اظهار داشت: اگر زمانی نسل ما با توپ و تانک سرو کار داشتند امروز نبرد میان ما و دشمن جنگ اندیشه و تخصص است و باید جوانان امروز به سلاح ایمان و اندیشه مجهز باشند.



رضایی با بیان اینکه باید علم و فرهنگ ایرانی را در سطح منطقه توسعه بخشیم، گفت: توجه به خودکفایی، قدرت تطبیق با آینده و شکوفایی اقتصادی تنها راه سیطره فرهنگ و تمدن ایرانی در جهان خواهد بود.

