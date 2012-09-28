سه نمایشنامه دفاع مقدس توسط نویسنده بوشهری انتشار یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پنجشنبه‌شب در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار داشت: کتاب سفر غریب شامل سه نمایشنامه دفاع مقدس نوشته محمد مظفری هنرمند بوشهری در هفته دفاع مقدس منتشر شد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر اضافه کرد: این مجموعه که شامل سه نمایشنامه دفاع مقدس و موضوعات مرتبط با آن است را سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر منتشر کرده است.

مظفری افزود: یکی از این نمایشنامه‌ها با عنوان سفر غریب که داستان مسافرت پدر و مادر یک مفقود الاثر برای پیدا کردن پسرشان به حرم رضوی و مشهد، سال 89 در مسابقه بزرگ نمایشنامه‌نویسی جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) عنوان کار اول را کسب کرده است.

وی افزود: دو نمایشنامه دیگر نیز با موضوع دفاع مقدس و ایثارگری و مقاومت زنان بوشهری در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس است که با عناوین ستاره دریائی و آواز گنجشک ها در این مجموعه آمده است .

مظفری خاطرنشان ساخت: تلاش ما در حوزه ادبیات نمایشی دفاع مقدس و به‌ویژه در آثار ارائه شده در کتاب سفر غریب این بوده که علاوه بر نمایان کردن زوایای پنهان جنگ و تاثیرات جنگ بعد از پایان آن، رشادت‌ها و دلارمردی‌های زنان و مردان خطه جنوب به‌ویژه مردم استان بوشهر را به نوعی به تصویر بکشم.

این مدرس تئاتر با اشاره به اینکه ادبیات نمایشی دفاع مقدس نیاز به کمک مسئولان فرهنگی دارد، گفت: این حوزه بزرگترین و مهمترین حوزه برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های اصیل ایرانی و اسلامی به نسل جوان است که باید بر روی آن سرمایه گذاری کرد.

وی با تقدیر از سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر به‌ویژه جواد جمیری رئیس سازمان هنرمندان بوشهر، از توجه جدی بسیج هنرمندان استان بوشهر به حوزه نمایش و ادبیات نمایشی تقدیر کرد و از اجرای برنامه‌های متنوع نمایشی از سوی انجمن بسیج هنرمندان در استان بوشهر خبر داد.

کتاب سفر غریب که در 128 صفحه و توسط انتشارات موعود اسلام به چاپ رسیده هم اکنون در کتابفروشی‌های سراسر استان بوشهر آماده عرضه به علاقمندان است .