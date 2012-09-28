  1. حوزه و دانشگاه
۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۲

روسای 9 واحد دانشگاه آزاد با حکم فرهاد دانشجو ابقا و منصوب شدند

روسای 9 واحد دانشگاه آزاد با حکم فرهاد دانشجو ابقا و منصوب شدند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکام جداگانه­ای روسای شش مرکز آموزشی این دانشگاه را در سمت خود ابقا و سه نفر را در سمتهای سرپرستی واحدها منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو با صدور احکامی، عبدالعزیز بحرانی-سرپرست مرکز آموزش دیر، محمد کارگر-سرپرست مرکز آموزش جم، ابراهیم ابراهیمی-سرپرست مرکز آموزش کلاله، رمضانعلی خسروی-سرپرست مرکز آموزش گالیکش، سیاوش شریفی-سرپرست واحد کازرون و احمد آقایی-سرپرست واحد سمیرم را در سمتهای خود ابقا کرد.

رئیس دانشگاه آزاد در احکامی دیگر، مجتبی عابدزاده زواره را به عنوان سرپرست مرکز آموزش زواره، کرم جانی پور را به سمت سرپرست واحد یاسوج و حجت الاسلام عبدالرضا جمالزاده را به عنوان سرپرست واحد بوشهر منصوب کرد.

کد مطلب 1706808

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