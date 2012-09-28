۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۲

آخرین وضعیت لباس دانشجویی "پرنیا"/ انتشار ژورنال لباس دانشجویی

آثار ارسال شده به ژورنال لباس دانشجویی توسط گروه مطالعات فرهنگی وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوری طرح‌های ارسالی برای ژورنال لباس دانشجویی توسط گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده وزارت علوم و با حضور تعدادی از اساتید طراحی و دوخت در محل بنیاد ملی مد و لباس پایان یافت.

داوران شرکت کننده در این جلسه ضمن ارزیابی طرحهای ارسال شده از سوی طراحان لباس بر اساس شاخصهای تعیین شده، نظرات و پیشنهادات خود را برای ادامه مراحل اجرایی طرح پرنیا ارائه کردند.

به دلیل اهمیت در نظر گرفتن نظرات و سلایق دانشجویان در انتخاب طرحهای ژورنال لباس دانشجویی، این طرح‌ها پیش از این نیز توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها در بخش دانشگاهی – پژوهشی بنیاد،  مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود.

گروه مطالعات زنان و خانواده پس از بررسی فرمهای ارزیابی داوران و نظرات دانشجویان، طرح‌های منتخب را برای اولین ژورنال لباس دانشجویی جهت چاپ معرفی می کند و این ژورنال در سال تحصیلی جدید منتشر خواهد شد.

