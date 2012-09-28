ایجاد شبکه هوشمند برق/ ذخیره سازی نفت و گاز در زیر زمین

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر باقری مقدم در جلسه هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای با ارائه گزارشی از این کمیسیون، افزود: بیشترین طرحهای کلان مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به کمیسیون انرژی واگذاری شده است.



دبیر کمیسیون انرژی شورای عتف، تعداد طرحهای واگذار شده به این کمیسیون را 9 طرح ذکر کرد و اظهار داشت: از جمله طرحهای واگذار شده به این کمیسیون ایجاد شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی طرح نمونه است که دانشگاه شهید عباسپور به عنوان دانشگاه مجری معرفی شده است.



وی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز را از دیگر طرحهای کلان واگذار شده دانست و ادامه داد: این طرح به سفارش وزارت نفت از سوی شورای عتف تصویب شد و دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه محوری آن را اجرایی می کند.



باقری مقدم با بیان اینکه طرح ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راکتورهای هسته ای ملی با قدرت کم نیز به این کمیسیون واگذار شده است، ادامه داد: دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه محوری این طرح را با همکاری دانشگاه تهران اجرایی می کند.

دبیر کمیسیون انرژی شورای عتف با بیان اینکه برنامه های کلان مدیریتی این 9 طرح از سوی مجریان طرح تدوین شده است، ادامه داد: تفاهم نامه های همکاری برخی از طرحها چون طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک، مدیریت یکپارچه تولید از میدان پارس جنوبی به امضا رسیده است.

جزئیات 9 طرح کمیسیون انرژی که از سوی دانشگاه ها اجرایی می شود