ایجاد شبکه هوشمند برق/ ذخیره سازی نفت و گاز در زیر زمین

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر باقری مقدم در جلسه هشتاد و هشتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای با ارائه گزارشی از این کمیسیون، افزود: بیشترین طرحهای کلان مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به کمیسیون انرژی واگذاری شده است.
دبیر کمیسیون انرژی شورای عتف، تعداد طرحهای واگذار شده به این کمیسیون را 9 طرح ذکر کرد و اظهار داشت: از جمله طرحهای واگذار شده به این کمیسیون ایجاد شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی طرح نمونه است که دانشگاه شهید عباسپور به عنوان دانشگاه مجری معرفی شده است.
وی ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز را از دیگر طرحهای کلان واگذار شده دانست و ادامه داد: این طرح به سفارش وزارت نفت از سوی شورای عتف تصویب شد و دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه محوری آن را اجرایی می کند.
باقری مقدم با بیان اینکه طرح ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راکتورهای هسته ای ملی با قدرت کم نیز به این کمیسیون واگذار شده است، ادامه داد: دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه محوری این طرح را با همکاری دانشگاه تهران اجرایی می کند.
دبیر کمیسیون انرژی شورای عتف با بیان اینکه برنامه های کلان مدیریتی این 9 طرح از سوی مجریان طرح تدوین شده است، ادامه داد: تفاهم نامه های همکاری برخی از طرحها چون طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک، مدیریت یکپارچه تولید از میدان پارس جنوبی به امضا رسیده است.
جزئیات 9 طرح کمیسیون انرژی که از سوی دانشگاه ها اجرایی می شود
|ردیف
|عنوان طرح
|دانشگاه مجری
|دانشگاههای همکار
|1
|شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی طرح نمونه
|دانشگاه شهید عباسپور
|
صنعتی امیرکبیر
فردوسی مشهد
|2
|توسعه دانش فنی تبدیل نفت خام و باقیمانده های سنگین
|پژوهشگاه شیمی
|
دانشگاه تهران
صنعتی امیرکبیر
|3
|طراحی و ساخت توربین گازی 25 مگاوات با قابلیت افزایش تا 30 مگاوات
|صنعتی شریف
|استفاده از پتانسیل های کشور
|4
|طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک
|صنعتی امیرکبیر
|شهید بهشتی
|5
|مدیریت یکپارچه تولید از میدان گازی پارس جنوبی
|امیرکبیر
|
تهران
صنعتی شریف
|6
|طرح ذخیره سازی زیر زمینی نفت و گاز
|دانشگاهه تهران
|صنعتی امیرکبیر
|7
|ساخت توربین های مگاواتی توربین بادی
|فردوسی مشهد
|صنعتی شریف
|8
|طراحی و ساخت راکتور های هسته ای ملی با قدرت کم
|شهید بهشتی
|دانشگاه تهران
|9
|توربین گازی 200 کیلوواتی با سیستم همزمان تولید برق همزمان
|دانشگاه کاشان
|
شهید عباسپور
صنعتی شریف
نظر شما