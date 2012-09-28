  1. حوزه و دانشگاه
۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

انتشار کارنامه 20مهر/

فردا؛ اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی مشترک دانشگاه آزاد و وزارت علوم

فردا؛ اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی مشترک دانشگاه آزاد و وزارت علوم

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اسامی پذیرفته ‌شدگان نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391 در رشته ‌های متمرکز و نیز معرفی‌ شدگان چند برابر ظرفیت رشته ‌های نیمه متمرکز شنبه 8 مهر اعلام می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با مهر افزود: اسامی پذیرفته شدگان روز شنبه از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

وی افزود: همچنین اسامی پذیرفته شدگان کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد نیز بر روی سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد قرار می گیرد و داوطلبانی که این دانشگاه را انتخاب کرده بودند می توانند برای اطلاع از نتیجه آزمون خود به این سایت مراجعه کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: افرادی که در هر دو موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند منحصراً‌ می توانند تنها در یکی از این موسسات ثبت نام کنند.

وی گفت: کارنامه این گروه از داوطلبان 20 مهر ماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

کد مطلب 1706820

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