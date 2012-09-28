دکتر محمد حسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این آیین نامه مالکیت خوابگاه متعلق به بخش خصوصی است و دانشگاه برای استفاده از آن با بخش خصوصی قرارداد می بندد.

وی یادآورشد: 50 درصد هزینه ها را دانشگاه متقبل می شود و بخشی حدود 20 تا 30 درصد هزینه ها را صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و مابقی را دانشجو پرداخت می کند.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون افرادی که به خوابگاههای خصوصی می روند نمی توانند از وام خوابگاه استفاده کنند اما این خوابگاهها به دلیل مشارکت با دانشگاهها از این قاعده مستثنی هستند.

وی اظهار داشت: ایجاد این خوابگاهها راهکاری برای تامین نیاز دانشگاهها به خوابگاه است و امکان نظارت کافی را هم بر خوابگاه فراهم می کند.