امام رضا(ع) باید در مسائل سیاسی و اخلاقی الگوی مردم و مسئولان باشند

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ولادت با سعادت کریمه اهل بیت(ع) را پشت سر گذاشته ایم و در آستانه ولادت با سعادت امام رضا(ع) قرار داریم که فرصت خوبی برای آشنایی با سیره و زندگی این بزرگوار است.

وی بیان کرد: امام صادق(ع) به فرزندشان امام موسی کاظم(ع) که پدر امام رضا(ع) بودند، بارها فرمودند "عالم آل محمد(ص) در صلب توست که همنام امیرالمؤمنین(ع) است".

حجت الاسلام اسماعیلی ادامه داد: این را باید درک کنیم و بتوانیم با معرفت نسبت به حقیقت این امام همام در عبادت، اخلاق و مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی، ایشان را اسوه راه خود قرار دهیم.

توجه به نیازمندان و فقرا را از امام رضا(ع) بیاموزیم

وی تصریح کرد: یکی از نکات اخلاقی که نیاز است از امام رضا (ع) یاد گرفته شود، توجه به نیازمندان و فقراست و توجهی که این بزرگوار به زیردستان داشتند؛ زمانی که سفره ای پهن می شد امام رضا(ع) همه را فرا می خواندند؛ کوچک و بزرگ حتی از خدمتگزاران و سرپرستان حیوانات را نیز دعوت می کردند که بر سر سفره بنشینند.

وی یادآور شد: وقتی همه را دعوت می کردند از هر قسمتی از غذاها، بهترین قسمت را داخل ظرفی قرار می دادند و این آیات سوره "بلد" را می خواندند که "فلا اقتحم العقبه، و ما ادراک ما العقبه، فک رقبه، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیماً ذا مقربه، أو مسکیناً ذا متربه".

انسان ناسپاس از گردنه روز قیامت نجات پیدا نمی کند

حجت الاسلام اسماعیلی افزود: این آیات می گوید که انسان ناسپاس از آن گردنه مهم یعنی روز قیامت نجات پیدا نمی کند و نمی دانند آن گردنه چیست، آزاد کردن برده و اطعام کردن یتیمان یا مستمندان در روز گرسنگی، راه نجات از آن روز هولناک قیامت است؛ احسان و اطعام به عنوان برترین توجه ها به خداوند است.

وی گفت: یکی از یادگاریهای پربها و گرانقدر امام رضا(ع) حدیث قدسی "سلسله الذهب" است که در نیشابور بیان فرمودند و معیار و محور عبادت و توحید را بیان کردند، این حدیث معروف به سلسله الذهب است زیرا تعبیر آن به پدر امام رضا(ع) تا پیامبر اکرم(ص) و تا خدای رحمان می رسد.

امام جمعه قرچک ادامه داد: امام(ع) فرمودند "کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی" یعنی "کلمه لا اله الا الله دژ محکم من است هر کس بگوید وارد این دژ می شود و کسی که وارد این دژ امن شود از عذاب خداوند در امان است".

حجت الاسلام اسماعیلی اضافه کرد: در زمانی که امام(ع) این حدیث را بیان می کردند همه صاحب نظران و قلم به دستان در آن جمع حضور داشتند و با شنیدن این حدیث، محو این کلمات گشته و خوشحال شدند.

وی گفت: حضرت بعد از اینکه این حدیث را فرمودند به راه خود ادامه دادند و چند قدم که حرکت کردند سر از کجاوه در آوردند و فرمودند "این حدیث و این بشارت شروطی دارد و آن ولایت است".

شرط پذیرش ولایت، اهل بیت(ع) هستند

امام جمعه قرچک افزود: ولایت پذیری باعث می شود که کلمه لا اله الا الله انسان را نجات دهد و شرط پذیرش ولایت، اهل بیت(ع) هستند.

وی عنوان کرد: امید است که تمام انسانها با برخورداری از کرامت امام رضا(ع) و با معرفت به شخصیت والای این بزرگوار بتوانند پیروان و شیعیان عامل آن حضرت باشند تا در دنیا عنایات، اندیشه و دستورات آن امام همام مایه سعادت مسلمانان و مایه شفاعت آنان در آخرت باشد.

حجت الاسلام اسماعیلی ادامه داد: امام رضا(ع) در برخورد با دوست و دشمن خود با کرامت برخورد می کردند؛ عده ای به امام جواد(ع) گفتند که چرا به پدرتان رضا می گویند، فرموند"زیرا همانطوری که دوستان و یاورانش از او راضی اند، دشمنانش نیز از او راضی هستند".

نباید با همه دشمنان به یک شکل برخورد کرد

وی تأکید کرد: دشمن معانی متعددی دارد، دشمن ظالم، دشمن مخالف و... که این نکته بسیار مهمی است و نباید با همه دشمنان به یک شکل برخورد کرد.

امام جمعه قرچک اضافه کرد: یکی از فرامین و دستورات دین مبین اسلام همین است که حتی به برخی از دشمنانی که سر جنگ و قصد اذیت و آزار ندارند، نه تنها حق جسارت نداریم بلکه باید به آنها احترام، محبت و توجه بکنیم.

وی گفت: امام رضا(ع) نه تنها در مقابل آنهایی که قصد اذیت و آزار نداشتند، بلکه کسانی که با قصد دشمنی نیز با او مقابله می کردند، سازگار بودند و آنها از شأنیت مقام و از حقیقت و انسانیت امام(ع) راضی بودند و شرمنده ایشان می شدند.

حجت الاسلام اسماعیلی افزود: امام رضا(ع) از نوادگان پیامبر اکرم(ص) بوده که تمام بشریت آگاه و عاقل، شیفته اخلاق او هستند و آن اخلاق و منش پیامبر(ص) در وجود امام رضا(ع) نیز دیده می شود.

وی تصریح کرد: دشمنان اسلام به خاطر ضعف، سستی و شکست در بیداری اسلامی به ساحت مقدس پیغمبر اکرم(ص) و معصومان(ع)اهانت می کنند و دلیل نیز این است که از شخصیت والای این بزرگواران بی خبرند.