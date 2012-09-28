80 درصد مدارس شهرستانهای استان تهران هوشمندسازی شده اند

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: تمام برنامه هایی که در سال گذشته و با موضوعات متعدد در نظر داشتیم، در سال تحصیلی 92-91 در حال انجام است.

وی در خصوص ایجاد پایه ششم ابتدایی بیان کرد: این طرح را در سال 90 آغاز کردیم که در سال 91 و در حدود شش ماه گذشته، همه مسئولان و مجریان سعی و تلاش خودشان را برای بهتر عملی شدن این طرح انجام دادند و در سه بخش مهم تجهیزات، نیروی انسانی و فضا تمهیدات مقدماتی را انجام داده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ادامه داد: در شهرستانهای استان تهران با توجه به تراکم جمعیت و افزایش دانش آموزان، بدون دغدغه و هیچ مشکلی سال تحصیلی جدید را آغاز کردیم.

وی در خصوص مدارس قرآنی عنوان داشت: علاوه بر مدارس قرآنی در نوبت بعد از ظهر در سال تحصیلی جدید، مدارس قرآنی دیگری در شهرستانهای استان تهران در حدود 40 مدرسه و در پایه اول، دوم و سوم کارهای خود را آغاز خواهند کرد.

گواهی تحصیلی مدارس قرآنی ابتدایی

زمانی افزود: یک وجه ممیزی که مدارس قرآنی ابتدایی با سایر مدارس قرآنی دارند، این است که دانش آموزان درسهای خودشان را می خوانند و یک گواهی علاوه بر گواهی تحصیلی خودشان دریافت می کنند.

وی با اشاره به هوشمند سازی مدارس تصریح کرد: طرح هوشمند سازی مدارس در سه بخش تقسیم می شوند و در مدارس خاص، اعم از استعداد درخشان، نمونه دولتی شاهد و هیئت امنایی به طور حتم انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: 80 درصد از مدارس هوشمند سازی شده اند اما برنامه ریزی این است که در سال تحصیلی جدید بقیه مدارس هوشمندسازی شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به طرح پایه ششم ابتدایی یادآور شد: با توجه به ایجاد پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91 تمام تلاشمان را بر این گذاشته ایم که پایه ششم را هوشمند سازی کرده که تا کنون از 28 هزار درس، نزدیک به تعداد هفت هزار درس هوشمند سازی شده است.

زمانی در پایان اضافه کرد: تلاش می کنیم در سال تحصیلی جدید از منابع وزارتی، استانی و همچنین از همکاری اولیا و مربیان بهره مند شویم تا در کنار کتابهایی که دانش آموزان مطالعه می کنند، حداقل دانش آموزان بتوانند از این فناوری به خوبی استفاده کنند.