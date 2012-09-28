به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که آثار هنرمندان 23 کشور جهان به نمایش درآمده است آثار هنرمندان ایرانی در رشته های عکاسی و نقاشی در معرض دید علاقمندان قرار گرفت .

وزیر گردشگری مالزی در مراسم گشایش این نمایشگاه ضمن تاکید بر توسعه گردشگری هنری در مالزی گفت: گردشگری هنری یکی از زمینه های نوین کسب درآمد در صنعت گردشگری است.

"ین ین" افزود: مالزی در تلاش است از ظرفیت گردشگری هنری برای افزایش درآمد از این صنعت بهره برداری لازم را انجام دهد.

وی مجوز خروج آثار هنری از مالزی بدون محدودیت گمرکی را یکی از مزیت های این کشور برای توسعه گردشگری هنری دانست و گفت: بسیاری از بازدید کنندگان این نمایشگاه تنها با هدف بازدید از این نمایشگاه به مالزی سفر کرده اند.

"محی الدین یاسین" معاون نخست وزیر مالزی و "عبدالحلیم شاه" پادشاه مالزی نیز در روز نخست این نمایشگاه از غرفه های هنرمندان کشورهای مختلف از جمله ایران بازدید کردند.

در این نمایشگاه 12 قطعه از آثار عکاسی پروفسور ذکرگو هنرمند ایرانی و استاد دانشگاه بین المللی اسلامی در یک غرفه و آثار نقاشی گروهی از هنرمندان ایرانی مقیم مالزی نیز در غرفه دیگری در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه از سال 2007 آغاز به کار کرده و تاکنون بیشترین رکورد فروش آثار هنری خود را در سال 2010 با فروش 11 میلیون رینگیت به خود اختصاص داده است.

علاوه بر جمهوری اسلامی ایران ، کشورهای سوئیس، آرژانتین، بلژیک، برزیل، کلمبیا، کوبا و اکوادور نیز از جمله شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه هستند و چین همچون سال های گذشته یکی از بزرگترین شرکت کنندگان این نمایشگاه است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه در روزهای 27 تا 30 سپتامبر از ساعت 10.30 لغایت 19.30 به محل برگزاری نمایشگاه‌های مرکز تجارت مالزی ( (MATRADE مراجعه کنند.

