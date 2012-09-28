16خادم فرهنگ رضوی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شبانگاه پنجشنبه با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برگزار شد خادمین برتر فرهنگ رضوی در دو بخش ملی و بین المللی همزمان با میلاد حضرت رضا(ع) معرفی شدند.

آیت الله سید محمد مهدی دستغیب، آیت الله محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی، احمد عبدالرضایی، عبدالمجید اسماعیلی دهقی، سید جواد هاشمی، جمال شورجه، سید صادق رضایی، اسماعیل شفعیی سروستانی از جمله خادمان فرهنگ رضوی در بخش داخلی مورد تقدیر قرار گرفتند.

حسینن عباس گردیزی از کشور پاکستان، رامین داداش اف از آذربایجان، شیخ صباح الدین ترک ایماز ازآلمان، محمود ابراهیم الطوسی از غنا، محمد عمر عبد القادر از سودانف شهید حجت الاسلام عبدالله دهدو از بلژیک، خانم الحنونه بنت احمد از مالزی و خانم دلال محمود السطی از فلسطین از خادمان فرهنگ رضوی بخش بین الملل مورد تقدیر قرار گرفتند.

بنا بر این گزارش، در آیین اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) آیت الله مهدوی کنی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی،علوم و تحقیقات و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استانداران قم و فارس و جمعی از مسئولان استانی، هنرمندان و فرهیختگان حضور داشتند.

دهمین جشنواره بین المللی همزمان در ایام دهه کرامت در 31 استان کشور و و 75 نقطه از سراسر جهان برگزار وهمچنین درآیین اختتامیه جشنواره بین المللی جشنواره امام رضا (ع) از16 خادم برتر فرهنگ رضوی در دو بخش داخلی و بین المللی تجلیل از قطعه " بهارآیین" توسط خواننده کشور مجید اخشابی به اجرا درآمد.

گفتی است،دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) با فراخوان آثار مختلف فرهنگی و هنری در زمینه های فرهنگ و معارف رضوی در سطوح ملی و بین المللی برگزار شد که 580 هزار اثر در زمینه های مختلف به این جشنواره ارسال شد.