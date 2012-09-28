جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) در اندونزی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین برنامه این جشنواره 4 مهراه نمایشگاه فرهنگی هنری، هنر معنوی و اسلامی، با برپایی نمایشگاه آثار خط و نگارگری از چهل اثر برگزیده خانم ها زهره عباسی و سلینا پوریا دو هنرمند اعزامی از کشورمان، طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه، سفیر کشورمان و جمع کثیری از اساتید و دانشجویان این دانشگاه افتتاح گردید.

این برنامه که به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت، علاوه بر نمایش چهل اثر برگزیده دو تن از اساتید برجسته خط و نگاری از کشورمان، سمیناری با موضوع هنر اسلامی و معناگرا برگزار و هر روز نیز طی دو نوبت نشست آموزشی و کارگاهی خط و نگارگری توسط هنرمندان اعزامی، جهت آشنایی دانشجویان این دانشگاه برگزار می گردد.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هنری جشنواره امام رضا(ع) دکتر کمارالدین هدایت رئیس دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله طی بازدید از نمایشگاه و گفتگو با هنرمندان ایرانی، هنر ایرانی را برخوردار از ظرافت و لطافت های عرفانی و عمیق دانست و بر ضرورت تداوم اینگونه برنامه ها جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با هنر اسلامی و فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی تأکید نمود.

در این برنامه که با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا، دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله و همچنین انجمن خطاطان اندونزی برگزار شد، علاوه بر آثار دو هنرمند اعزامی از کشورمان، سی اثر برگزیده خط و نقاشی از هنرمندان برجسته اندونزی نیز به نمایش درآمده است.

لازم به ذکر است در جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)، در دانشگاه هنر جاکارتا، دانشگاه های گاجامادا و محمدیه شهر جوگجاکارتا و مرکز اسلامی شهر بتن نیز نمایشگاه فرهنگی هنری برگزار خواهد شد و مراسم و نشست هایی نیز با موضوع امام رضا(ع) و فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی در برخی مراکز برپا می گردد.