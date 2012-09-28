لزوم مراقبت از هیدروکربن های نفتی در دریای خزر

عباس علی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دریای خزر یکی از مناطق مستعد تولید و پرورش آبزیان بوده و حفاظت از اکوسیستم آبی دریا امری مهم و ضروری از سوی برنامه ریزان قرار گرفته است.

وی افزود: حفظ منابع آبزی و ذخایر دریای خزر از مهم ترین ماموریت های موسسه تحقیقات شیلات ایران بوده و پروژه ها و برنامه های مدونی در این راستا در دریای خزر در حال اجرایی شدن است.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران با اشاره به اینکه مسئولیت حفاظت تک تک آبزیان دریای خزر به عهده این موسسه است، تصریح کرد: میزان مجاز برداشت و صید از طریق این موسسه پس از محاسبات عددی علمی به اطلاع ادارات شیلات استانهای شمالی برای صدور مجوز صید به بهره برداران می رسد.

مطلبی با بیان اینکه نباید بگذاریم زیستگاهها و محلهای تخم ریزی ماهیان در دریای خزر به مخاطره بیافتد، یادآور شد: بر این اساس وضعیت آلودگی های دریای خزر را مرتب پایش می کنیم و برای مبارزه با آلودگی های بیویولوژیکی نظیر شانه دار مهاجم، کشند شیلی برنامه های استراتژیک برخوردی داریم.

وی با اعلام اینکه گونه های با ارزشی نظیر ماهی سفید و کپور دریایی در دریای خزر دارای صرفه اقتصادی شیلاتی هستند، تاکید کرد: برای تکثیر و پرورش این ماهیان، انتقال آب دریای خزر به سمت ساحل را فراهم تا زمینه اشتغال ساحل نشینان دریای خزر فراهم آید.

این مسئول موسسه تحقیقات شیلات ایران با اعلام اینکه پالایش و استخراج نفت از دریای خزر و خلیج فارس از سوی وزارت نفت بر اساس پروتکل ها و معاهدات زیست محیطی انجام می شود، افزود: در این پروتکل ها صراحتا موضوع ورود پساب ها و مواد نفتی به دریای شمال و جنوب جلوگیری جدی شده است.

مطلبی با بیان اینکه چهار کشور همسایه ایران در قالب رژیم حقوقی دریای خزر متعهد به رعایت موازین زیست محیطی و اکوسیستم دومین دریاچه جهان هستند، افزود: موسسه تحقیقات شیلات ایران، وجود فلزات سنگین و شیوع فاضلاب های صنعتی و خانگی به دریای خزر را مرتبا به مسئولان امر هشدار داده است.

وی بیان داشت: باید مراقب ورود هیدروکربن های نفتی به دریای خزر باشیم تا به حد استاندارد نزدیک نشود چون سبب انقراض بالغ بر 400 آبزی دریای خزر می شود.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران با اشاره به اینکه از 400 گونه آبزی دریای خزر تنها 15 گونه اقتصادی تولیدی شناسایی شده است، اظهار داشت: این موسسه با شناسایی کیلکا ماهیان و میگو وانامی تا حدودی نسبت به حفاظت این گونه ها در کنار سواحل دریای خزر گام برداشته است.



