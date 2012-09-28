تغییرات مدیریتی در کهگیلویه و بویراحمد با خود تغییری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات در استان کهگیلویه و بویراحمد پس حضورش "سید حسین صابری" به عنوان چهارمین استاندار این استان در دولتهای نهم و دهم، از اتاق کارش و سالن جلسات استانداری آغاز شد.

صابری اتاق کارش در استانداری را با اتاقی کوچکتر عوض کرد و چیدمان میز و صندلی های سالن جلسات استانداری را که از زمان "اسماعیل دوستی"، استاندار دولت اصلاحات میزگردی بود، به چیدمان کلاسی تغییر شکل داد تا مدیران بفهمند که صابری نیامده که این 9ماهه را منفعلانه سپری کند و شاید تغییر فضای فیزیکی، آغاز تغییرات مدیریتی باشد.

گرچه این روزها آمد و شدهایی در برخی مناصب انجام شده اما به نظر می رسد نقش استاندار جدید در این تغییرها حداقل مستقیم نبوده است.

هنوز دو هفته از آغاز به کار صابری نگذشته بود که مدیرکل ثبت اسناد استان با نظر سازمان مرکزی تغییر کرد و همچنین مدیرکل جهادکشاورزی استان به سازمان امور اراضی کشور رفت.

البته چند روز پیش از جلسه تودیع و معارفه استاندار هم تغییر مدیریتی در منابع طبیعی استان انجام شده بود که نگرانی صابری را در پی داشت.

با این حال تغییر "مرتضی رهنما" معاون سیاسی و امنیتی استاندار هم که شوک خبری این هفته بود، به گفته خود او و همچنین معاون پشتیبانی استانداری، بنا به درخواست خودش و دلیل آن اتمام دوره ماموریت او در استانداری بوده است تا رهنما از استانداری به استاندارد بازگردد.

رهنما در این خصوص گفته بود:"استاندار باید معاون سیاسی که همراه و همگام و مطابق با سیاست‌های خودش را انتخاب کند و به همین دلیل تصمیم گرفتم دیگر در استانداری نباشم و بخاطر اینکه شائبه‌ای بوجود نیاید از موسسه استاندارد خواستم که در مکاتبه‌ای با استانداری، خواستار بازگشت من به موسسه مذکور شوند."

با این وجود رهنما با سابقه 12سال مدیریت، یکی از با تجربه ترین و پاک دست ترین مدیران کنونی استان است که برگزاری انتخاباتی سالم و بی حاشیه در اسفندماه گذشته یکی از نقاط درخشان کارنامه او بود.

اگرچه پس از آن با برخی منتخبان مردم دچار اختلافاتی بی حاصل شد و دامنه آن به رسانه ها هم کشید و عده ای این تقابل را تقابل با خواست اکثریت دانستند.

اما به غیر از رهنما، فرماندار دنا هم روز گذشته از سمتش کناره گیری کرد و همچنین "لیلا زاده باقری" مدیرکل امور بانوان که هنوز هفت ماه از انتصابش نمی گذرد، به محل کار سابق خود یعنی آموزش و پرورش بازگشت و آن طور که بازهم معاون پشتیبانی استاندار می گوید:"دلیل آن پایان ماموریت ایشان بوده است."

همچنین این روزها نام مدیران دیگری هم شنیده می شود که به دلیل اتمام ماموریت خود، همگی در صف تغییر و بازگشت به دستگاه مادر خود هستند.

با این حال استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیش از این و در ابتدای حضورش در استان گفته بود که اعتقادی به نیروی‌های مأمور از دستگاه‌های مختلف ندارد و شاید این جمله کلید این تغییرات بوده باشد.

اما اگر این آمد و شدها را به پای صابری بنویسیم، به نظر می رسد شتاب تغییرات مدیریتی استاندار جدید هنوز به پای "اکبر نیکزاد"، استاندار سابق نمی رسد.

نیکزاد در مرداد ماه سال گذشته و درست پس از 18 روز از انتصابش، در یک روز سه معاون سیاسی و امنیتی، برنامه ریزی و پشتیبانی و منابع انسانی را تودیع کرد تا از این حیث رکوردار شود.

حالا 23 روز از آغاز به کار چهارمین استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دولتهای نهم و دهم می گذرد و هنوز تغییری مستقیم به نام او صورت نگرفته است.

اگر چه او پیش از این گفته بود:" با هیچ فردی از قبل پدر کشتگی ندارم و هیچ کسی را با خود نیاوردم و بنا دارم که از همه فرصت های مادی و معنوی موجود استان استفاده کنم و اگر یک روز از عمر مدیریتی‌ام باقی مانده باشد و یقین پیدا کنم در راستای ارتقای مدیریت باید مدیری را عوض کنم، بدون شک این کار را خواهم کرد."

با این حال برخی نمایندگان استان تغییر مدیران ناکارآمد را حق طبیعی مردم و مهمترین خواسته آنان در انتخابات گذشته می دانند.

حالا استاندار هم کم کم و درجلسات مختلف وزن مدیرانش را می سنجد و به شناخت بهتری از استان می رسد و اگر اصل شایسته سالاری باشد، باید منتظر خانه تکانی های زیادی باشیم.