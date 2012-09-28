  1. اقتصاد
۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۱

تکلیف مسافران هم مشخص شد/

بخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی/ فروش ارز 1226 تومانی به دانشجویان بورسیه

بانک مرکزی در بخشنامه جدید ارزی 4 بندی، اعلام کرد: فروش ارز به دانشجویان بورسیه و بیماران دارای تاییدیه شورای عالی پزشکی‌ به نرخ مرجع ( 1226 تومان) خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درخصوص مقررات خرید و فروش ارز موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

1- فروش ارز به نرخ مرجع کماکان برای دانشجویان بورسیه ( مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و پزشکی ) و همچنین بیماران دارای تاییدیه شورای عالی پزشکی و زائرین حج تمتع 1391 امکان‌پذیر خواهد بود.

2- کلیه بانکها مجاز هستند ارز متقاضیان را (اعم از حواله و اسکناس ) به نرخ غیرمرجع(مبادله‌ای) که روزانه توسط اداره بین الملل بانک مرکزی اعلام می‌شود، خریداری کنند.

3- کلیه بانکهای عامل می‌توانند ارزهای خریداری شده به شرح بند(2) فوق را به نرخ غیرمرجع(‌مبادله‌ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) بابت مصارف خدماتی (به‌ استثنای ارز مسافرتی) و در چارچوب مقررات به فروش برسانند.

4- مسافران خارج از کشور می‌توانند ارز مسافرتی موردنیاز خود را به نرخ غیر مرجع(مبادله‌ای) به علاوه یک درصد (با احتساب کارمزد) در چارچوب مقررات، از بانکهای ملی ایران یا ملت تامین کنند.

