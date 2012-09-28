تبادلات ارزی از مرز 34 میلیون دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: در نخستین روز شروع به کار مرکز مبادلات ارزی روز سه شنبه مورخ 4/7/91، میزان تبادلات ارزی برای کالاهای اولویت سوم دو میلیون و648هزار دلار و برای کالاهای اولویت پنجم هفت میلیون و 653هزار دلار تبادل ارزی ثبت شده است که در مجموع ده میلیون و301 هزار دلار در روز اول ، تبادلات ارزی در این مرکز انجام شده است.

میزان مبادلات ارزی روز چهارشنبه مورخ 5/7/91 برای کالاهای اولویت سوم هفت میلیون و 335هزار دلار ، برای کالاهای اولویت چهارم سه میلیون و 280 هزار دلار و برای کالاهای اولویت پنجم سه میلیون و 498هزار دلار که در مجموع 14 میلیون و113 هزار دلار مبادله ارزی به ثبت رسیده است.

روز پنجشنبه مورخ 6/7/91 برای کالاهای اولویت سوم هفت میلیون و 116هزاردلار ، کالاهای اولویت چهارم 796هزاردلار و اولویت پنجم یک میلیون و 731 هزار دلار که در مجموع 9 میلیون و 643هزاردلار، ارز در مرکز مبادلات ارزی مبادله شده است. مرکز مبادلات ارزی پنجشنبه تا ساعت 12 به ارائه خدمات به مراجعه کنندگان پرداخته است.



با توجه به استقبال واردکنندگان کالا از مرکز مبادلات ارزی و پیش بینی افزایش تعداد مراجعه کنندگان ، از فردا شنبه ساعات کاری مرکز مبادلات ارزی در روزهای عادی ساعت 8 صبح تا 20 شب است و دروز پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 12 خواهد بود.

همچنین نرخ غیرمرجع اسعار در روز پنجشنبه بدین شرح بود: دلار 23927 ریال، یورو 30814 ریال، درهم 6514 ریال، لیر ترکیه 13357 ریال، روبل 764 ریال، روپیه 448 ریال، یوآن 3795 ریال، یکصدین ژاپن 30800 ریال و یکهزار وون کره 21000 ریال.