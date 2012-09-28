بیژن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقاد دانشجویان از زمان طولانی که برای دریافت خوابگاه متاهلی صرف می کنند گفت: در نوبت ماندن برای دریافت خوابگاه طبیعی است و با توجه به واگذاری امور رفاهی به بخش خصوصی ساخت و سازی هم در این زمینه انجام نمی شود بنابراین برای حل این مشکل باید از خوابگاههای خصوصی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اما مساله ای که وجود دارد این است که دانشجویان متاهل بیشتر علاقمند به اسکان در خوابگاه‌های پردیس مرکزی دانشگاه هستند و تمایلی برای اسکان در خوابگاههای خارج از سلف مرکزی دانشگاه ندارند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه اگر این دانشجویان خواستار خوابگاه متاهلی خارج از پردیس مرکزی دانشگاه باشند برایشان تهیه می کنیم، افزود: اکنون خارج از پردیس مرکزی دانشگاه برای دانشجویان مجرد با همکاری بخش خصوصی خوابگاه‌های خودگردان تهیه شده است.

پیش از این دکتر محمدرضا اصلاح چی - معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در زمینه کمبود خوابگاه متاهلی این دانشگاه به مهر گفته بود که دانشگاه تربیت مدرس در زمینه خوابگاه متاهلی صد در صد با مشکل مواجه است هر دانشجویی که متقاضی خوابگاه است باید 6 تا یک سال در نوبت باشد و دانشگاه برای اسکان تمام دانشجویان متقاضی اعم از بورسیه، شاغل و پذیرفته شدگان آزاد حدودا به صد واحد خوابگاه متاهلی نیازمند است.