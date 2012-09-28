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۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

عملیات گسترده پلیس تهران برای دستگیری دزدان میلیاردی

عملیات گسترده پلیس تهران برای دستگیری دزدان میلیاردی

اعضای شبکه بزرگ سرقت خانه که مرتکب دزدی های میلیاردی در تهران شده بودند در جریان 18 عملیات همزمان کارآگاهان پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع سرقت های منازل به شیوه و شگرد مشابه در مناطق مختلف تهران به ویژه در مناطق غرب ، شرق و شمال شرق تهران ، موضوع جهت رسیدگی تخصصی جهت شناسایی و دستگیری تمامی اعضای گروه سارقان منزل در دستور کار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات از محل های سرقت ، کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته استفاده شده در برخی از منازل مالباختگان موفق به شناسایی تصاویر تعدادی از سارقین در حین ورود و همچنین سرقت از داخل منازل شدند .

با بهره گیری از تصاویر دوربین های مداربسته و انجام دیگر اقدامات پلیسی ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از مجرمان سابقه دار از جمله سه برادر به اسامی امیر ، مهدی و مجید شدند که با همدستی چندین نفر از سارقین حرفه ای و با تشکیل گروه های سه و چهار نفره اقدام به سرقت منازل به شیوه تخریب می کردند . اعضای این باند در تمام سرقت ها از یک زن جوان برای زاغ زنی و مراقبت از محل سرقت استفاده می کردند. در بررسی پرونده های سرقت منازل مشخص شد که این گروه از سارقان تنها به سرقت اموال باارزش و کم حجم از قبیل وجه نقد ، طلاجات ، ارز و ... اقدام کرده و حتی در صورت نگهداری اموال باارزش در داخل گاو صندوق ، به شیوه تخریب گاو صندوق ، سرقت های خود را انجام داده اند .

سرانجام پس از ماهها تلاش شبانه روزی و انجام تحقیقات گسترده پلیسی ، تمامی اعضای این شبکه ی گسترده سرقت منازل ، شناسایی و مخفیگاه اعضای گروه در مناطق جنوب شرق تهران بویژه در منطقه مشیریه تحت مراقبت های نامحسوس پلیسی قرار گرفت .

27 تیر امسال و با اطمینان از حضور تمامی اعضای این شبکه از سارقان منازل در مخفیگاه های خود ، ضمن انجام هماهنگی های لازم قضایی با شعبه دوم دادیاری دادسرای امور جنایی تهران ، 18 تیم عملیاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ و با حضور بیش از 100 نفر ، عملیات گسترده و همزمانی را جهت دستگیری تمامی اعضای گروه آغاز و در کمتر از یک ساعت ، تعداد 27 متهم به اسامی "مجتبی . ح" ، "مهدی . ب" ، "امیر . ص" ، "عرفان . ع" ، "مبین . ر" ، "داریوش . س" ، "میثم . ش" ، "محسن . ش" ، "دانیال . ص" ، "احسان . س" ، "مهدی . ش" ، "حمیدرضا . د" ، "مهدی .ص" ، "مجید . ص" ، "حسین . ج" ، "جواد . س" ، "علی . ر" ، "مجید . ش" ، "حسام . ش" ، "احسان . ح" ، "احمد . الف" ، "محمد . ب" ، "نادر . ف" ، "حامد . ب" و همچنین سه متهم زن به اسامی "فاطمه . ص" (19 ساله) ، "منا . م" (16 ساله) و "سمیه . د" (26 ساله) دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان میلیون ها تومان وجه نقد ، مقادیر زیادی طلا و جواهرات مسروقه ، دهها دستگاه لپ تاپ ، یک قبضه سلاح و .... ، و همچنین تعداد 5 دستگاه موتورسیکلت و 9 دستگاه انواع اتومبیل از جمله یک دستگاه خودرو بنز به ارزش تقریبی 100 میلیون تومان متعلق به یکی از اعضای اصلی گروه به هویت مهدی . ب 23 ساله کشف و توقیف شد .

بلافاصله پس از دستگیری و انتقال متهمان به اداره هفدهم ، تحقیقات علمی و پلیسی آغاز و با توجه به تجمیع اطلاعات بدست آمده از ماهها کار پلیسی در خصوص نقش هر یک از متهمان در ارتکاب سرقت های متعدد و اشراف کامل اطلاعاتی کارآگاهان به پرونده ، متهمان به ناچار و صراحتا به دهها فقره سرقت منازل سطح شهر تهران در مناطق مختلف شهر تهران بویژه در محدوده های غرب - خیابان های آیت الله کاشانی ، اشرفی اصفهانی ، مرزداران ، سعادت آباد ، صادقیه ، پونک ، سیمون بولیوار و ... - و شرق و شمال شرق - قنات کوثر ، تهرانپارس ، دماوند ، رشید ، نیروی هوایی ، نارمک ، افسریه ، دردشت ، رسالت - اعتراف کردند .

در بررسی اعترافات بدست آمده از متهمان مشخص شد که یکی از متهمان زن به نام سمیه . د معروف به سحر ، در زمان ارتکاب سرقت ها به عنوان زاغ زن و با حضور در محل های سرقت و از طریق نشستن در داخل خودرو ، موقعیت محل سرقت را ارزیابی و اطلاعات را در اختیار دیگر اعضای گروه قرار می داد که با توجه به زن بودن متهم ، همسایگان و دیگر اهالی منطقه به حضور وی مشکوک نشده و همین امر زمینه ارتکاب سرقت از سوی دیگر اعضای گروه را ایجاد می کرد .

سرهنگ عباسعلی محمدیان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام ارزش دو میلیارد تومانی این پرونده ، گفت : " با تلاش همه جانبه کارآگاهان ، تاکنون دهها نفر از مالباختگان شناسایی و متهمان نیز در خصوص سرقت از محل های سکونت آنها اعتراف کرده اند. همچنین در ادامه تحقیقات پلیسی و با شناسایی دو برادر به عنوان خریداران امول مسروقه ، این دو نفر نیز دستگیر شدند. در حال حاضر نیز تحقیقات تکمیلی در خصوص شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهمان ادامه دارد .
 

کد مطلب 1706914

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