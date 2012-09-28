عملیات گسترده پلیس تهران برای دستگیری دزدان میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع سرقت های منازل به شیوه و شگرد مشابه در مناطق مختلف تهران به ویژه در مناطق غرب ، شرق و شمال شرق تهران ، موضوع جهت رسیدگی تخصصی جهت شناسایی و دستگیری تمامی اعضای گروه سارقان منزل در دستور کار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات از محل های سرقت ، کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته استفاده شده در برخی از منازل مالباختگان موفق به شناسایی تصاویر تعدادی از سارقین در حین ورود و همچنین سرقت از داخل منازل شدند .

با بهره گیری از تصاویر دوربین های مداربسته و انجام دیگر اقدامات پلیسی ، کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از مجرمان سابقه دار از جمله سه برادر به اسامی امیر ، مهدی و مجید شدند که با همدستی چندین نفر از سارقین حرفه ای و با تشکیل گروه های سه و چهار نفره اقدام به سرقت منازل به شیوه تخریب می کردند . اعضای این باند در تمام سرقت ها از یک زن جوان برای زاغ زنی و مراقبت از محل سرقت استفاده می کردند. در بررسی پرونده های سرقت منازل مشخص شد که این گروه از سارقان تنها به سرقت اموال باارزش و کم حجم از قبیل وجه نقد ، طلاجات ، ارز و ... اقدام کرده و حتی در صورت نگهداری اموال باارزش در داخل گاو صندوق ، به شیوه تخریب گاو صندوق ، سرقت های خود را انجام داده اند .

سرانجام پس از ماهها تلاش شبانه روزی و انجام تحقیقات گسترده پلیسی ، تمامی اعضای این شبکه ی گسترده سرقت منازل ، شناسایی و مخفیگاه اعضای گروه در مناطق جنوب شرق تهران بویژه در منطقه مشیریه تحت مراقبت های نامحسوس پلیسی قرار گرفت .

27 تیر امسال و با اطمینان از حضور تمامی اعضای این شبکه از سارقان منازل در مخفیگاه های خود ، ضمن انجام هماهنگی های لازم قضایی با شعبه دوم دادیاری دادسرای امور جنایی تهران ، 18 تیم عملیاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ و با حضور بیش از 100 نفر ، عملیات گسترده و همزمانی را جهت دستگیری تمامی اعضای گروه آغاز و در کمتر از یک ساعت ، تعداد 27 متهم به اسامی "مجتبی . ح" ، "مهدی . ب" ، "امیر . ص" ، "عرفان . ع" ، "مبین . ر" ، "داریوش . س" ، "میثم . ش" ، "محسن . ش" ، "دانیال . ص" ، "احسان . س" ، "مهدی . ش" ، "حمیدرضا . د" ، "مهدی .ص" ، "مجید . ص" ، "حسین . ج" ، "جواد . س" ، "علی . ر" ، "مجید . ش" ، "حسام . ش" ، "احسان . ح" ، "احمد . الف" ، "محمد . ب" ، "نادر . ف" ، "حامد . ب" و همچنین سه متهم زن به اسامی "فاطمه . ص" (19 ساله) ، "منا . م" (16 ساله) و "سمیه . د" (26 ساله) دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان میلیون ها تومان وجه نقد ، مقادیر زیادی طلا و جواهرات مسروقه ، دهها دستگاه لپ تاپ ، یک قبضه سلاح و .... ، و همچنین تعداد 5 دستگاه موتورسیکلت و 9 دستگاه انواع اتومبیل از جمله یک دستگاه خودرو بنز به ارزش تقریبی 100 میلیون تومان متعلق به یکی از اعضای اصلی گروه به هویت مهدی . ب 23 ساله کشف و توقیف شد .

بلافاصله پس از دستگیری و انتقال متهمان به اداره هفدهم ، تحقیقات علمی و پلیسی آغاز و با توجه به تجمیع اطلاعات بدست آمده از ماهها کار پلیسی در خصوص نقش هر یک از متهمان در ارتکاب سرقت های متعدد و اشراف کامل اطلاعاتی کارآگاهان به پرونده ، متهمان به ناچار و صراحتا به دهها فقره سرقت منازل سطح شهر تهران در مناطق مختلف شهر تهران بویژه در محدوده های غرب - خیابان های آیت الله کاشانی ، اشرفی اصفهانی ، مرزداران ، سعادت آباد ، صادقیه ، پونک ، سیمون بولیوار و ... - و شرق و شمال شرق - قنات کوثر ، تهرانپارس ، دماوند ، رشید ، نیروی هوایی ، نارمک ، افسریه ، دردشت ، رسالت - اعتراف کردند .

در بررسی اعترافات بدست آمده از متهمان مشخص شد که یکی از متهمان زن به نام سمیه . د معروف به سحر ، در زمان ارتکاب سرقت ها به عنوان زاغ زن و با حضور در محل های سرقت و از طریق نشستن در داخل خودرو ، موقعیت محل سرقت را ارزیابی و اطلاعات را در اختیار دیگر اعضای گروه قرار می داد که با توجه به زن بودن متهم ، همسایگان و دیگر اهالی منطقه به حضور وی مشکوک نشده و همین امر زمینه ارتکاب سرقت از سوی دیگر اعضای گروه را ایجاد می کرد .

سرهنگ عباسعلی محمدیان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام ارزش دو میلیارد تومانی این پرونده ، گفت : " با تلاش همه جانبه کارآگاهان ، تاکنون دهها نفر از مالباختگان شناسایی و متهمان نیز در خصوص سرقت از محل های سکونت آنها اعتراف کرده اند. همچنین در ادامه تحقیقات پلیسی و با شناسایی دو برادر به عنوان خریداران امول مسروقه ، این دو نفر نیز دستگیر شدند. در حال حاضر نیز تحقیقات تکمیلی در خصوص شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهمان ادامه دارد .

